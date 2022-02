Futbolista peruano fue vetado por Portland Timbers y la MLS por violencia de género

Andy Polo, delantero peruano de 27 años, fue suspendido como jugador de los Portland Timbers y vetado por la Major League Soccer (MLS) en un comunicado oficial publicado este jueves, tras conocerse la denuncia interpuesta por su esposa, Génesis Alarcón, por haber sufrido violencia de género.

De esta forma, Polo tiene prohibido toda participación en cualquier actividad del equipo, a la espera de la investigación puesta en marcha por la MLS, por las acusaciones de violencia de género que pesan sobre él.

La liga de fútbol estadounidense anunció que mantendrá una estrecha comunicación con los Timbers y MLS Players Association durante todo el proceso.

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica



Desde una línea fija 0800 4141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)

- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

- Si tenés heridas o lastimaduras recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

- Evitá estar en soledad cuando percibas que pueden agredirte.

- Alertá a alguna vecino para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

- Cuando visites a tus hijos evitar hacerlo en soledad.

- Cambiá las rutinas si te persiguen.

- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la Policía.