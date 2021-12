Fútbol femenino: Náutico y Fénix se cruzan en busca de alcanzar el quinto puesto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la victoria de Nacional frente a Defensor Sporting se cerró la séptima fecha del certamen de Primera División del fútbol femenino, pero este fin de semana se disputará la octava jornada con duelos muy importantes.

Sin duda el que más resalta, por el peso que puede tener en la tabla, es el choque entre Náutico y Fénix a disputarse en el Complejo Rentistas este sábado (17:00).

Azulgranas y albivioletas llegan a este duelo con la misma cantidad de puntos (7) y a solo tres de Atenas de San Carlos que está ocupando el último puesto para clasificar a la Zona Campeonato.



Como si eso fuera poco, las carolinas no tendrán un duelo sencillo ya que recibirán a Nacional en su casa y de eso buscarán aprovecharse los equipos que vienen detrás.



La fecha comenzará este sábado con un solo juego que tendrá a Racing y a Peñarol cara a cara en el Estadio Charrúa (21:30), continuará el domingo con el duelo entre River Plate y Danubio en el Saroldi (17:00) y se cerrará el miércoles con el duelo entre Liverpool y Defensor Sporting en el Charrúa.

Los detalles de la octava fecha del femenino:

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE:

- Racing vs. Peñarol - Estadio Charrúa (21:30 hs.)

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE:

- Atenas vs. Nacional - Estadio Atenas (17:00 hs.)



- Náutico vs. Fénix - Complejo Rentistas (17:00 hs.)



- River Plate vs. Danubio - Parque Saroldi (17:00 hs.)

MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE:

- Liverpool vs. Defensor Sporting - Estadio Charrúa (20:00 hs.)