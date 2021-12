Fútbol colombiano repudia "trampa" que derivó en ascenso de Unión Magdalena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fútbol colombiano repudió este domingo la "trampa" que derivó en el ascenso del Unión Magdalena, que certificó su regresó a primera con un tanto en una jugada en la que los defensores del Llaneros en lugar de marcar se quedaron literalmente quietos y dejaron que sus rivales hicieran lo que quisieran hasta marcar.



"Es una VERGÜENZA, no podemos normalizar y mucho menos premiar la trampa, la deshonestidad", escribió el exfutbolista Juan Pablo Ángel, que jugó en River Plate, Aston Villa y Atlético Nacional, entre otros.



El Unión Magdalena remontó en su visita a Villavicencio con tantos en los minutos 95 y 96 un 1-0 en contra con tantos de Ethan González y Jonathan Segura y regresó a Primera División a expensas del Fortaleza, que cayó 1-2 con el Bogotá Fútbol Club.

El Ciclón Bananero llegó a 11 puntos, uno más que Fortaleza que permanecerá por lo menos un año más en segunda división.



"Aquí lo menos importante es si Fortaleza hizo o no la tarea, lo ocurrido en el partido del ascenso entre Llaneros y Unión Magdalena es DESHONROSO desde cualquier punto de vista", añadió Ángel. También se refirió a lo ocurrido el volante Juan Guillermo Cuadrado, mundialista con Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018 y actual jugador del Juventus de Turín, que dijo: "A lo bien a lo bien, que falta de Respeto ese gol del Unión".



El exarquero David González, recordado por atajar en Independiente Medellín y Deportivo Cali, expresó: "Duele en el alma que esto pase en nuestro fútbol. Tantas cosas por cambiar y tan poquita gente luchando por que cambie".

La reacción de Fortaleza

Tras el partido que su equipo perdió con el Bogotá, el técnico de Fortaleza, Nelson Flórez, dijo entre lágrimas que no sentía vergüenza por llorar porque se sintió "robado".



"Hoy no cumplimos con la tarea. Teníamos que ganar, pero más allá de eso, los anhelos de un grupo de jugadores no se pueden ver truncados por la corrupción que tiene este país", señaló el también exfutbolista.

En esa línea, el club bogotano, que suele hacer publicaciones jocosas en sus redes sociales, escribió que hoy no jugó su mejor partido y que por eso perdió, pero se preguntó que después de lo ocurrido entre Llaneros y Unión Magdalena si "es justo que el otro equipo ascienda".



"Nosotros no pedimos que nos regalen nada, pero ¿Por qué al otro si? Eso es lo que exigiremos legalmente. El fútbol en Colombia necesita un cambio", señaló Fortaleza.