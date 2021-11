Flavio Azzaro, el periodista que apareció en el Balón de Oro criticando a Messi: "Debe pensar que soy un boludo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La consagración personal de Lionel Messi, que significó el séptimo Balón de Oro para el argentino, coronó una gran temporada para el argentino y tal vez no sorprendió por lo que mostró en cancha, aunque lo que sí sorprendió, en parte, fue un video posterior a la entrega del premio.

Y sorprendió porque France Football, encargado de entregar la distinción, viajó a Argentina para realizar un video sobre qué significa Messi en Rosario y en medio del video apareció un flashback a una fuerte crítica del periodista Flavio Azzaro.

"Messi nunca le hizo ganar un partido importante a la Selección", fue la frase que apareció en una gala que estaba siendo vista por miles de espectadores. "Messi nunca le hizo ganar un partido importante a la Selección", sumó.

👀 Azzaro apareció en la gala del Balón de Oro por sus críticas a Messi pic.twitter.com/18TCAJ06B9 — Sumario (@Sumarionoti) November 29, 2021

El polémico periodista argentino salió aclarar lo que fueron esas declaraciones en el programa "Polémica en el bar" que se transmite en la vecina orilla.



"Messi pensará 'mirá lo que dijo este boludo'. Es lo que yo diría en su lugar. Lo entendería perfectamente", expresó el periodista.



"Lo dije porque lo sentía. Estaba enojado porque Argentina estaba quedando afuera del Mundial en primera ronda. Messi para mí estaba jugando pésimo", sostuvo.



"Fue tras la derrota con Croacia. Para mí Messi jugó su peor partido. Argentina estaba quedando afuera. Era muy fuerte la presión para él", agregó Azzaro.

"Hoy pienso otra cosa. Pienso que Messi demuestra otra actitud, otro liderazgo... Capaz él cree que siempre fue igual. Si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando cambio de parecer. Es parte de la vida cambiar de opinión", hizo referencia.



"Después, que me hayan elegido a mí solo puede tener alguna connotación por detrás... Antes se dice 'todos los periodistas criticaban a Messi', algo que tampoco es verdad", remarcó.



Azzaro también aclaró qué le diría a Messi si algún día se lo cruza: "Pedir perdón, no, es un montón. Si me lo cruzo y charlo con él, le diría 'che, boludo, estaba enojado'".



Y también deslizó cierta polémica sobre la transmisión: "No creo que la FIFA se haya venido hasta Buenos Aires. Capaz contrató a una productora. ¿Y quién lo televisó? ¿ESPN? Bueno, es más fácil ponerme a mí que soy un antisistema que a los otros tantos que hoy trabajan en ESPN que también lo criticaron. Es lógico".