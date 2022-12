La otra final: argentinos sin entrada y precios desorbitantes en las afueras del Lusail

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de 80.000 hinchas coparon las tribunas del Lusail Stadium para ver la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Se estima que cerca de 40.000 son argentinos y mientras ellos se comían las uñas a minutos del comienzo, cientos de personas aún estaban afuera esperando para entrar. Muchos de ellos eran argentinos, sin entradas, que esperaban tener suerte en la reventa.



Decenas de carteles con la frase “I need a ticket” podían verse en los alrededores de estadio. La forma de comprar, a minutos del comienzo del juego, es mediante revendedores ya sea con la entrada física o cambiando los datos en la plataforma oficial de FIFA.

En el comienzo de la tarde, cuando todavía faltaban horas para el partido, las entradas más baratas rondaban los US$ 3.000 mientras que algunos argentinos recibieron propuestas de hasta US$ 10.000.



A medida que el partido se iba aproximando los precios iban bajando pero a pocos minutos del comienzo era imposible encontrar ingresos a menos de US$ 2.000.



“Ahora ya estoy acá, me quedo hasta el final, estoy jugada”, dijo a Ovación una argentina que portaba un cartel y que la entrada más barata que le habían ofrecido estaba en US$ 3.000.



Los hinchas argentinos coparon las tribunas del Lusail Stadium pero muchos quedaron en la puerta, esperando una entrada a buen precio para intentar cumplir el sueño de ver a su selección levantar la tercera copa en su historia.