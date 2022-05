FIFA ratificó que el Brasil-Argentina se debe jugar y la Albiceleste puede ir al TAS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica sigue instalada alrededor del encuentro entre Brasil y Argentina por Eliminatorias que debió disputarse el 5 de septiembre del año pasado y que no se llevó a cabo luego de que autoridades sanitarias del país norteño ingresaran a la cancha.

Cabe recordar que esa invasión se debió a que cuatro jugadores argentinos (Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía) habían llegado directamente desde Inglaterra, país que no debían visitar, al menos, 14 días antes de arribar a suelo norteño debido a restricciones por la pandemia de covid-19.

Hace algunas semanas, FIFA estableció en un comunicado que el duelo se debía disputar, pero ambas selecciones tenían la posibilidad de apelar la decisión: Argentina lo hizo, pero no tuvo el efecto esperado.

"Después de analizar las presentaciones de ambas partes y considerar todas las circunstancias del caso, el Comité de Apelación confirmó que el partido se repetirá", indicó el nuevo comunicado conocido este lunes que también afirmó que la multa por abandonar el partido de US$ 50 mil se mantendrá.

Las multas que sí se redujeron fueron las de "infracciones relacionadas con el orden y la seguridad" a Brasil que pasaron de US$ 500 mil a US$ 250 mil y lo mismo con la de "incumplimiento de sus obligaciones en relación con la preparación y participación en el partido" de Argentina que pasó de US$ 200 mil a US$ 100 mil.

En Argentina especulan que al no recibir el visto bueno de la FIFA, se tome la decisión de ir al TAS, aunque mientras eso sucede, el máximo organismo del fútbol mundial puede de todas maneras fijar el encuentro que todavía no tiene fecha, ni tampoco escenario.