FIFA falló a favor de Diego Polenta y Olimpia le deberá pagar más de US$ 2 millones

El Tribuna Disciplinario de la FIFA informó en las últimas horas que falló a favor de los jugadores Diego Polenta y Emmanuel Adebayor por lo que Olimpia deberá pagar una cifra que supera los US$ 3 millones.

Incumplimientos en los contratos de ambos jugadores llevaron a que estos realicen un juicio ante el elenco guaraní, lo ganaran y ahora la FIFA obligue a la institución a pagarle.

En el caso del zaguero uruguayo, hoy jugador de Unión de Santa Fe, Olimpia deberá pagarle US$ 133.332 en concepto de salarios que no se efectuaron y luego una suma de US$ 2.186.106 por entender que hubo una finalización del contrato injustificada.

Según medios paraguayos Polenta había firmado un contrato por cuatro años y por US$ 3 millones donde el primer año iba a recibir US$ 600 mil, distribuidos en US$ 50 mil por mes.

En el caso del futbolista togolés, Olimpia está obligado a pagarle un total de US$ 510 mil más un 12% de intereses.