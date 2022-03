Valverde: "Hoy clasificamos determinados jugadores y cuerpo técnico, pero es parte de todos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde habló tras la clasificación de Uruguay al Mundial de Catar 2022 y se refirió a la incidencia de Óscar Tabárez y de Diego Alonso en el logro obtenido: "Quiero agradecerle al maestro que fue parte de todo esto, seria ignorante no agradecerle por todo lo que nos brindó a los jóvenes para seguir creciendo como futbolista y persona, fue de gran parte en esta eliminatoria; luego vino Diego con todas las ganas del mundo al igual que Tabárez, todos tiramos para el mismo lado, el técnico, los jugadores y es parte de todos", enfatizó.

En este sentido, añadió: "Sé que hoy clasificamos determinados jugadores y cuerpo técnico, pero es parte de todos, también es de la gente que estuvo cuando creíamos que se nos alejaba la clasificación. Todo esto nos dio fuerza para seguir empujando hacia adelante. Sabíamos que los jóvenes éramos un gran impulso, siempre bromeábamos con que intentábamos ayudarlo para la clasificación, para mi es una alegría enorme poder ayudarlos a los experimentados a los que supuestamente puede ser su último partido".

En esta línea, envió un mensaje de agradecimiento a los referentes del plantel: "Agradecerles por todo lo que nos brindaron a los jóvenes, siempre están dándote consejos, preguntando por vos en los clubes, y eso a un joven le llena el alma, van a ser íconos para el futbol uruguayo".

Al ser consultado acerca de cómo hizo para cambiar el chip tan rápido tras la victoria ante Paris Saint-Germain en la Champions y la derrota clásica ante Barcelona con Real Madrid, el Pajarito comentó: "Si te digo que es normal te estaría mintiendo, cuando le ganábamos al Paris parecíamos el rey, luego perdés el clásico y te sentís el peor, hay que cambiar el chip y sabemos que luchar por tu país te hace olvidar de todo y como profesional tenés que estar involucrado con el mayor de los respetos hacia el país".

Sobre las herramientas que tiene por fuera del campo para hacerle frente a las exigencias explicó: "También tengo mis ayudas fuera del fútbol que me ayudan a mantener la cabeza tranquila y a no conformarme con los resultados ni creerme el peor cuando pierdo".

En cuanto al análisis del trámite, contó: "Sí, el primer tiempo nos costó, hacíamos las cosas bien y Perú esperaba mucho a que saliéramos con la pelota para presionar a un defensa y eso nos costaba para crear ocasiones, teníamos que presionar mas rápido; nos costó en el PT porque queríamos estar bien parados para ese contragolpe de Perú, entonces con Rodri (Bentancur) nos quedamos defendiendo por demás".

Luego añadió: "En el segundo tiempo intentamos jugar un poquito más arriba, aunque no quieras siempre retrocedés un poco por ese miedo a perder esa oportunidad. Bentancur es de los mejores jugadores que me ha tocado jugar, es un crack, siempre esta pendiente de todo, siempre le deseo lo mejor, y después como futbolista sabemos lo que da, es un jugador que no tiene techo y puede dar muchísimo más, hay que aprovecharlo".

Después dijo que aprende cada día de su compañero de mediocamp y se acordó de Vecino y Torreira: "Recalcar que Mati y Lucas siempre están empujando para que las cosas estén bien".

Sobre cómo vivió el momento de la clasificación con su hijo manifestó: "Entender entiende poco, ojalá podrían haber estado mis papás que estaban en España, ver a mi hijo sonreír delante de mi país me llena el alma, me pone muy orgulloso, no tiene comparación; el amor que le tengo es increíble", cerró.