Federico Valverde buscará, un año después, repetir la gesta clásica en el Barcelona-Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No será un duelo más entre Barcelona y Real Madrid (11:15 - ESPN). No lo será por la diferencia que ambos tienen en la tabla de posiciones. No lo será porque es el primero, luego de mucho tiempo, sin Lionel Messi en el conjunto culé. No lo será porque Federico Valverde apunta para titular, al igual que ocurrió hace exactamente un año: el día que marcó su primer gol en un clásico, también en el Camp Nou, y para el triunfo por 3-1.

Aquella jornada fue la gran figura y disputó 70 minutos. Cuando iban solamente cinco fue que se insertó en el área rival para definir cruzado, vencer a Neto y así marcar el 1-0 parcial de lo que iba a terminar siendo victoria Merengue sentenciada en el complemento por los goles de Sergio Ramos y Luka Modric, sobre el final del juego.

El otro uruguayo que podría haber sido de la partida, pero que estará ausente por lesión, es Ronald Araújo y por eso mismo es que Clement Lenglet ocupará un lugar en la zaga culé junto a Gerard Piqué.



La gran diferencia de aquel juego con el que se disputará mañana es que en esta ocasión puede haber 99.354 almas expectantes de lo que ocurra y la gran mayoría alentando por Barcelona. Todas desde los asientos y luego de que se aprobara el aforo completo en el escenario culé para un choque clave y que, por varios motivos, será mucho más que especial para ambos.