El favoritismo de Uruguay sobre Perú en las apuestas hacen confiar en la clasificación

No hay dudas que Uruguay es favorito para vencer esta noche a Perú y con ello dar un paso gigante hacia la clasificación al Mundial de Catar, si no abrocharla en caso que además Chile no gane en Brasil. La localía, la posición en la tabla, la jerarquía del plantel celeste y hasta la historia así lo indican, pero ¿qué tan candidato es a lograr los tres puntos?

En este sentido siempre dan una buena pauta las casas de apuestas, porque sus algoritmos detectan variables que a simple vista no son fáciles de ver para los hinchas. Y en este sentido, de acuerdo a un relevamiento realizado por Ovación, se puede concluir que las posibilidades de que la Celeste obtenga la victoria son altas.

La media de las casas de apuestas más importantes del mundo para Uruguay-Perú indican las siguientes cuotas:

- Uruguay: 1,55

- Empate: 3,50

- Perú: 7,25



Traducido a probabilidades, quiere decir que Uruguay tiene un 60% de chances de ganarle a Perú, las de que terminen empatados son del 27%, mientras que hay un 13% de chance de que el triunfo se lo lleve Perú.

A través de las apuestas se pueden ver muchas opciones y tratar de imaginarse cómo puede darse el partido, así como cuáles son los escenarios más probables. Las opciones son inabarcables, pero vamos con algunas de ellas.



En cuanto a la cantidad de goles, hay un 62% de posibilidades que se anoten dos o menos, mientras que es un 38% las chances que se conviertan tres o más.

¿Podrá Uruguay ganar y además mantener el 0 en su arco? Hay un 45% de posibilidades, mientras que las chances de que el partido se salde con triunfo uruguayo pero Perú convierta al menos un gol son del 18%.



Si la blanquirroja recibe goles parece sentenciado, pues (siempre de acuedo a las casas de apuestas) hay solo un 5% de chances de que el partido se salde con un triunfo peruano y que además Uruguay convierta.

Dar vuelta el partido tras perder el primer tiempo es muy improbable. Las chances de que Uruguay lo haga son de poco más del 3%, en tanto las de que Perú pierda el primer tiempo y luego gane el partido son menores al 2%.



También se puede tratar de predecir el resultado exacto y en este sentido el más probable es Uruguay 1 a 0. Que eso suceda tiene un 24% de chance. Un resultado como el 6-0 que se dio en 2008 tiene menos de un 1% de oportunidades de suceder, mientras que el que se dio en 2012 (Uruguay ganó 4 a 2) apenas un 1.5% . El lapidario triunfo de Perú por 3 a 1 en 2004 tiene también un 1.5% de chance de suceder.

¿Luis Suárez podrá anotar? Sus chances para las casas de apuestas son del 45%, mientas que tiene un 20% de posibilidades de anotar el primer gol del partido. Un tanto de Diego Godin es mas improbable, apenas un 11% de chances de marcar y un 5% de posibilidades de que sea suyo el primer gol del partido.

La pregunta del millón es: ¿clasificará Uruguay esta noche? Para eso se debe evaluar las probabilidades de triunfo de Uruguay, que como vimos son del 60%, y las de Chile de perder, que son del 83%. Por lo tanto, las probabilidades de que tras los partidos los uruguayos festejen el pasaje a Catar son del 50%, es decir que existen las mismas chances de clasificar esta noche como de no hacerlo. La pelota dirá la verdad, porque al final del día, esto son solo probabilidades.