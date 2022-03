Fabricio Díaz se bajó del avión con la mayor y se sumó a la Sub 20 para jugar hoy con México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabricio Díaz, volante de Liverpool y capitán además de la selección uruguaya Sub 20, se bajó del avión que traía desde Chile a la selección uruguaya mayor y se sumó ya mismo a la juvenil para disputar el amistoso de esta tarde ante México.

El mediocampista fue convocado por Diego Alonso para la última doble fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 tras el caso de covid-19 positivo de Matías Vecino. Tras los triunfos ante Perú y Chile, Díaz retornó a Uruguay y de inmediato se sumó a la selección juvenil.



Este miércoles desde las 16.30 horas en el Parque Capurro, la selección juvenil enfrentará a México en un amistoso internacional. Don días atrás se enfrentaron en el Viera, con triunfo para la visita por 2-1.



El capitán de la Sub 20 no sumó minutos en estos compromisos con la mayor, peor sí vivió una experiencia más que gratificante. Compartió habitación con Diego Godín, capitán de la mayor, y se lo vio muy cerca de Luis Suárez.



El Pistolero, de hecho, no lo dejó ni ganar al fútbol-tenis. "Aprendé, acá mandamos Damián Suárez y yo", publicó Suárez, en tono jocoso, junto a una foto pisando al juvenil. Díaz hacía dupla con Manuel Ugarte, pero los referentes de Uruguay no se la dejaron pasar.