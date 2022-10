La extraña dieta del máximo rival de Darwin Núñez, Erling Haaland

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El noruego Erling Haaland quien milita en el Manchester City, es probablemente el máximo adversario que tiene Darwin Núñez en la tabla de goleadores y lo que se espera de ellos. Esta semana, el futbolista nórdico protagoniza una nueva polémica: esta vez por su dieta y estilo de vida.

En el documental The Big Decision en la que muestra cómo se gestó su salida de Dortmund al Manchester City, el deportista de 22 años confiesa que come hígado y corazones para mejorar su rendimiento. Sobre los 20 minutos del material, el goleador asegura: "Ustedes no comen esto esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne no es saludable, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald's? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado", comenta.

"Me preocupa cuidar mi cuerpo", comenta y agrega que "las rutinas son buenas". En su caso, lo primero que hace es tomar sol y tomar agua filtrada.



"Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos; es bueno para el ritmo circadiano", revela.

Y añade: "También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo".