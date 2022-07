En Europa ven el posible regreso de Suárez a Nacional como una "opción romántica" y que no terminan de creer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con el paso de las horas la chance de que Luis Suárez arribe a Nacional sigue arriba de la mesa. Será una decisión que tendrá que tomar él y por la que desde el club esperan una respuesta que se daría próximamente.

No hay que perder de vista que el Pistolero tuvo varias ofertas del exterior y de hecho en estos momentos se maneja el interés del Borussia Dortmund en él. También las seguirá teniendo en caso de que no se concrete nada en los próximos días, pero su futuro todavía es una incógnita.

No sería el primer futbolista que pasaría de la élite del fútbol mundial a dejar muchas cosas a un costado y cumplir el sueño que significaría en este caso defender a Nacional, pero de todas maneras en el Viejo Continente todavía están un tanto sorprendidos sobre la chance de que Suárez pueda volver a nuestro país.

"Aquí todavía no terminamos de creerlo, para mí sería un notición espectacular y me encantaría que fuera a Nacional, pero en Europa no terminamos de creer que esa opción romántica sea la que vaya a escoger Suárez, pero ojalá", sostuvo Juan Castro, periodista del diario Marca de España.



En diálogo con Telemundo, Castro agregó: "La gente en general en Europa lo ve tan lejano al futbol uruguayo desgraciadamente que no se cree que Luis Suárez opte por esa opción que sería espectacular".



"Suárez hoy no prioriza lo económico, ha tenido y va a tener muchas ofertas interesantes en Europa. No veía tan claro que lleve a la familia por cuatro meses a Uruguay, pero poco a poco la bola de nieve se va haciendo mas gorda y sería una alegría que Lucho volviera al equipo que lo vio nacer", sentenció.