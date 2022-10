Europa League: hora y dónde ver a los celestes y un duelo entre uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La UEFA Europa League, al igual que la Champions, se encuentra en su recta final de la fase de grupos. Este jueves se disputa la quinta y penúltima jornada de esta parte de la competencia con mucha presencia uruguaya.

Siete son los futbolistas celestes que pueden tener actividad e incluso dos de ellos se verán las caras porque Lazio de Matías Vecino se mide ante el Midtjylland de Emiliano Martínez.

Si bien algunos apuestan por lograr la clasificación a la fase eliminatoria, otros luchan por salir de la zona baja y evitar tanto caer a la Conference League como quedar eliminados.

Los partidos de los uruguayos: