Están bien, que se preocupe Brasil

Luis Enrique dejó en el banco a Suárez. Un breve (y merecido) descanso le pudo haber caído como anillo al dedo al delantero uruguayo, aunque todos sabemos que Luis quiere jugar sí o sí, pero a punto de regresar a la selección, al menos, tuvo un respiro después de tantos partidos.

El que no descansó fue Cavani, que con todo en contra, volvió a ser gravitante en el triunfo (y coronación) del PSG en la Ligue 1 de Francia. Los goleadores celestes pasan por un buen momento en lo futbolístico, aunque con situaciones diferentes. Suárez es clave, trascendente, un arma fundamental en el Barcelona, y Cavani no parece ocupar el lugar que merece en el PSG. Hoy es un recambio, un lujo que se da Blanc en un equipo que gana al trote el torneo francés. Lo bueno es que están picantes, en pleno rodaje, y con el gol entre ceja y ceja. Se viene Brasil. Que se preocupen ellos ¿no?

DESDE EL ARCO - JOSÉ MASTANDREA