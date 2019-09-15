El histórico Manga llegó hasta el Gran Parque Central para ver a Nacional

VISITA

El legendario arquero brasileño, factor en las conquistas internacionales de 1971, se ubicó en un palco de la tribuna Atilio García para observar al tricolor ante Liverpool.

Manga en el Parque Central Manga en el Parque Central Manga en el Parque Central Manga en el Parque Central

Nacional ganó su primera Copa Libertadores y su primera Intercontinental en 1971 con un monstruo en el arco: Manga. Hailton Crrea de Arruda, tal su nombre real, llegó al tricolor en 1968 procedente de Botafogo y se aquerenció en la institución tricolor, a la que este domingo llegó para ver una vez más en el Parque Central, en este caso ante Liverpool.

Apenas pasadas la hora 18, dos automóviles llegaron por la calle Urquiza, a espaldas de la sede de Nacional, pidieron permiso y se metieron a la tribuna Atilio García. De uno de esos autos, el de color caramelo, bajó Manga, inconfundible por sus grandes manos y los largos dedos todos doblados por las veces que se los rompió atajando.

El legendario arquero brasileño llegó a Uruguay porque no se encuentra bien de salud (anda en silla de ruedas y tuvieron que subirlo por las escaleras para llevarlo hasta un palco) y Nacional intenta ayudarlo. De hecho, gestiona una pensión graciable para que pueda pasar de la mejor manera posible los últimos años de su vida.