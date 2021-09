"Chocan los dos": así definió el VAR la jugada del posible penal en Sud América-Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue una de las jugadas más polémicas del juego entre Sud América y Nacional disputado el pasado sábado en el Parque Viera. Brian Ocampo cayó en el área, pero el árbitro Diego Riveiro no sancionó la infracción.

Inmediatamente la protesta de los jugadores y de los hinchas que habían llegado hasta el Prado fueron incesantes, pero a la decisión que tomó el árbitro principal se sumó lo que le indicaron desde el VAR.

La Asociación Uruguaya de Fútbol brindó la imagen de la jugada y también el audio del VAR en el que sostienen, al igual que Riveiro, que es un choque entre los dos y que por ende no se debía sancionar la pena máxima.



Antonio García y Nicolás Tarán, que estaban desde el VAR, chequearon distintas cámaras para definir qué había ocurrido en esa polémica jugada pero llegaron a la conclusión de que no había infracción.



"Chocan los dos", aseguró Diego Riveiro en tiempo real y se puede escuchar en el audio que fue publicado en la plataforma AUF TV. "Le gana la posición y no pasa nada", indican desde el VAR.

"Se resbala y chocan los dos en el medio", le indican a Riveiro. "Van los dos a disputar, resbala y no hay nada. Él (Ocampo) busca contacto y le pega al pie, él pone el pie", sentenciaron desde el VAR antes de que el árbitro reanude el juego.



El detalle a tener en cuenta es que ni Diego Riveiro (árbitro principal) ni Antonio García (VAR) estarán en la fecha que comenzará este viernes.