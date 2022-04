Empate vibrante entre Juventud y Cerro en el arranque de la cuarta fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juventud de Las Piedras y Cerro empataron 2-2 este sábado a la mañana en el arranque de la cuarta fecha de la Segunda División Profesional. Ambos equipos se encuentran disputando la Serie B del torneo.

El local se puso en ventaja en el Parque Artigas a los 46 segundos gracias a un tanto de Juan Álvarez. El tanteador se mantuvo así hasta el descanso y en el segundo tiempo el compromiso se hizo de ida y vuelta. Nicolás González puso el empate a los 48', pero cinco minutos más tarde otra vez Álvarez adelantó al local. Parecía que el triunfo se quedaba en Las Piedras, pero a los 66' Tabaré Viudez aprovechó un rebote para decretar el empate definitivo.

Con este punto, Juventud llegó a cinco unidades y Cerro a cuatro. En la Serie B sigue mandando La Luz con nueve. En la A, previo al inicio de esta fecha, Racing aparece en lo más alto con siete.

Así sigue la fecha:

Sábado 9 de abril



- Uruguay Montevideo vs. Central Español (15.30 en el Tróccoli - Serie A).



- Miramar Misiones vs. Rampla Juniors (15.30 en el Capurro - Serie A).



- Villa Española vs. La Luz (15.30 en el Obdulio Varela - Serie B).



- Racing vs. Sud América (21.00 en el Palermo - Serie A - VTV Plus).



Domingo 10 de abril



- Progreso vs. Atenas (10.15 en el Paladino - Serie B - VTV Plus).