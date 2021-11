El emotivo mensaje de Leonardo Ramos por la vuelta de Danubio a Primera División

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las primeras cosas que hizo Jorge Fossati apenas concretado el regreso de Danubio a Primera División el martes a la noche luego de vencer 1-0 a Defensor Sporting, fue recordar a quienes iniciaron el camino. "Este no es un triunfo solamente de este grupo, sino de quienes estuvieron antes, como Leo Ramos y su cuerpo técnico", dijo el Flaco.

Por más que su carrera como futbolista la hizo en Progreso, donde incluso fue campeón uruguayo en 1989, Leonardo Ramos es confeso hincha de la Franja, a la que condujo en 2014 al cuarto título uruguayo, el tercero en este siglo luego de los logrados en 2004 y 2007.



En 2020, cuando el equipo estaba muy comprometido para mantener la categoría, Ramos asumió el desafío de intentar salvarlo. No pudo, pero por más que tuvo ofertas para marcharse al exterior prefirió quedarse para devolverlo a Primera lo antes posible.

No fue sencillo el inicio. Incluso al término de la primera rueda Danubio peleaba por no perder su lugar en zona de playoff, ya que se encontraba quinto. Entonces a Leo le llegó una oferta de esas que no se pueden eludir y se marchó al mexicano Querétaro. De cualquier manera sumó puntos importantes que a la larga le permitieron definir el segundo ascenso luego que Albion, sorpresivamente, se quedara con el primero y el título.

Este miércoles, luego de los festejos, comenzaron a aparecer los mensajes de salutación a Danubio por su retorno a Primera y uno de ellos, tal vez el más emotivo, lo escribió precisamente Ramos desde México, con dedicatoria al padre incluida.

Ramos dejó a Danubio en la quinta posición con 18 puntos, pero luego de haberlo tenido durante varias fechas en la segunda posición. Con él la franja consiguió 18 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Fossati y su cuerpo técnico aportaron 23 unidades para devolver a la Danubio a Primera.