La emocionante carta de Pelé sobre la eliminación de Brasil

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, permanece hospitalizado en San Pablo debido a una infección respiratoria que se sumó a su lucha contra el cáncer de colon.

Desde el nosocomio, O Rei aprovechó las redes sociales para enviar un mensaje el pueblo brasileño que se encontró sin la Canarinha en la final del Mundial de Qatar 2022.

El astro de 82 años quiso recordar a su pueblo sobre la unidad que lleva al pueblo la selección y el fútbol y refelxionó sobre la importancia de tener sueños.

Una carta abierta sobre mi sueño

"La vida se trata de oportunidades. Lo que hagamos con ella depende de cada uno de nosotros. Acertamos y erramos. En la victoria somos celebras. En la derrota, se aprende. La vida siempre es generosa y ofrece nuevos comienzos. Cada día que pasa, comenzamos un nuevo camino. Y en este ciclo, alimentamos sueños que nunca mueren, independientemente de los tropiezos del viaje.



Esto va para todos, pero cuando tu sueño es ser futbolista, las oportunidades son mucho más raras y los sueños son mucho más largos. Los tropiezos no son más dolorosos que el de la vida de nadie. Sin embargo, son juzgados por mucha más gente, ¿no? Y para ser justos, las victorias también se celebran mucho más.



A pesar del dolor que estamos sintiendo con nuestra eliminación de la Copa del Mundo, pido a los brasileños que recuerden lo que nos trajo a las primeras cinco estrellas que tenemos en el pecho. el amor nos mueve.



No sé qué nos hace tan locos por el fútbol. Ya sea el amor a la unión de amistades verdaderas en torno al deporte, el grito de gol o por olvidar todos los problemas que enfrentamos, aunque sea solo por 90 minutos. Tal vez el amor a luchar contra la pobreza, el hambre y las drogas, que el fútbol asume en tantas comunidades que conforman un país tan vasto. Hay muchas virtudes del deporte más hermoso. Aún más aquí en Brasil.



No importa la razón. Lo que importa es que esta hinchada nos unió, en un momento en que tanto necesitábamos la unidad. Y mi sueño es que este sentimiento entre nosotros y nuestro país no sea pasajero. Este objetivo puede parecer imposible. Sin embargo, cuando era niño, tuve otro sueño que también me parecía: ganar la Copa del Mundo para mi padre.



Hablando de sueños, no creas que los sueños de nuestros atletas se han acabado. Sé que todavía sueñan con la sexta estrella, igual que yo cuando era un niño. Nuestra conquista se retrasó.



A mis amigos atletas y al comité técnico de la Selección, les dejo mi admiración, solidaridad y cariño. A todos los brasileños, deseo que la unión y el amor que nos une en el deporte trascienda para toda la vida. El sueño nos pertenece a todos el amor amor y el amor".