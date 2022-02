Emanuel Hernández: libre de Nacional, el no de Danubio y un presente diferente en el franjeado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quedó libre de Nacional después de hacer Séptima, Sexta y Sub 16 en los tricolores. Se fue a probar a Danubio y pasó casi que desapercibido en una prueba en la que había 300 aspirantes y fue de 20’. Le dijeron que no. Jugó un año en Miramar Misiones, llegó a River Plate donde la carrera se acomodó y ese pasaje por las darseneros, con Jorge Fossati al mando, le permitió estar hoy donde todo empezó: en Danubio.

De Punta de Rieles, con una pequeña hija de un año y medio y en pareja, Emanuel Hernández está contento por su buen presente en el franjeado, equipo donde hizo todo el fútbol infantil. Danubio volvió a Primera después de jugar el certamen de Segunda División, donde Hernández fue titular indiscutido en el último semestre del campeonato. Hoy el club de Maroñas ganó los dos partidos y Hernández formó parte del equipo ideal de la segunda fecha.

“Queremos en esta temporada dejar a Danubio donde se merece estar, que es en Primera, eso es lo primero. Todo lo que venga de ahí en más, bienvenido sea, claramente”, le contó a Ovación desde su casa, después de un entrenamiento agotador ya que Fossati es uno de los poquitos técnicos del fútbol uruguayo que estila entrenar a la tarde.



Hernández hizo el primer gol del triunfo 2-1 contra Deportivo Maldonado encontrando una pelota a pocos metros del arco: “Estuve ahí justito, solo la tuve que meter adentro, je. Éramos tres para llegar a esa pelota, dejamos todo en esa jugada para llegar al gol”.

A la hora de hablar de las fortalezas de este nuevo Danubio que se está armando, Hernández no dudó al decir que “entrenamos a full toda la semana, sin guardarnos nada, estamos comprometidos siguiendo el mismo objetivo y estamos metidos”.



Después de jugar en River Plate, Hernández estuvo en Jaguares de Colombia, pero una rebelde lesión en los meniscos sumado al inicio de la pandemia provocó que se tuviera que volver a Uruguay. “Fue lo mejor que hice, me recuperé bien; jugar los seis meses en Sud América me hizo bien y jugar en Danubio fue muy bueno porque agarré la confianza que quería tener”, dijo.

Simpático, con una sonrisa en su rostro, Emanuel afirmó que en formativas fue lateral derecho pero que por su estatura (mide 1.90) lo pasaron para la zona central de la defensa, donde hoy está jugando en Danubio como stopper en línea de tres o por momentos cómo último hombre, sobrando. “Soy un zaguero rápido, agresivo, de buen juego aéreo. Pero debo mejorar en todo, más que nada en la técnica para tener una buena salida y así ayudar al equipo”, contó.



A sus 24 años, Hernández va por más en el club que lo dejó ir y después lo fue a buscar.