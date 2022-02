El duro mensaje de Iván Torres, el jugador que perdió a su pareja en un tiroteo en Paraguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Iván Torres, futbolista de Olimpia de Paraguay, publicó un video en redes sociales dando su versión de los hechos sobre el asesinato de su pareja, la influencer Cristina Vita Aranda.

El hecho se produjo el pasado 31 de enero en Paraguay en un festival de música que se llevaba a cabo en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino y que terminó con la vida de dos personas y además dejó un saldo de cuatro heridos.

"Quiero hacerles saber a todos lo que pasó el domingo, un domingo superespecial para mí, para Cristina, en donde nos fuimos a un lugar para pasarla bien, para disfruta y bailar juntos", indicó el lateral de 30 años.



"Llegó un momento dado donde ella y yo queríamos entrar al baño y quedaba a una cierta distancia de donde estábamos. Nosotros caminamos juntos de la mano y llegamos al punto donde teníamos que entrar, ella por un lado y yo por el mío (...) En contados segundos escucho un alboroto, escucho que la gente grita. Lo primero que pienso es Vita, Vita. Salgo desesperado sin saber qué ocurría, la gente no me dejaba ver, hasta que la veo en el piso, tirada, y pude sentir un calvario realmente. No sabía qué hacer, pensaba en ella, en mis hijos, fue devastador ese momento", agregó.



Según Torres, una de las personas de seguridad del evento fue a ayudar a su pareja hasta que llegó, aseguró "una ambulancia muy precaria que no tenía absolutamente nada". El jugador explicó que tuvo que guiar al chofer para llegar al hospital, donde le confirmaron el fallecimiento de la madre de sus hijos.



"Un pedazo de mi vida, un pedazo de mi alma se fue de este mundo con ella", remarcó.



Torres cuestionó que "ante un evento tan grande, un evento donde iba a haber mucha gente" faltó mayor presencia de efectivos policiales.