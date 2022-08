La dura sanción que recibió el jugador de Agropecuario que lesionó al juvenil de Boca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Milton Leyendeker, zaguero de Agropecuario de la Primera Nacional de Argentina, recibió una dura sanción de ocho fechas de suspensión aplicada por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de fracturar con un violento puntapié al delantero de Boca, Exequiel Zeballos.

En un fallo inédito, porque los expulsados en la Copa Argentina deben purgar sus suspensiones en este mismo certamen y no en la divisional en la que participan, Leyendeker no podrá jugar seis de las siete fechas que restan del campeonato de la Primera Nacional, ya que cumplió dos por la sanción provisoria que le fue aplicada desde ese encuentro.

Podrá reaparecer en la última jornada frente a Deportivo Morón. Leyendeker fue expulsado a los siete minutos del partido entre Agropecuario y Boca por una fuerte entrada contra el Changuito Zeballos, que le provocó una fractura de tibia con compromiso ligamentario en el tobillo derecho, por la que debió ser operado y no verá acción hasta el año próximo.

Simultáneamente la Justicia decidió abrir una investigación con el objetivo de establecer si la jugada en la que Zeballos sufrió esa lesión estaba vinculada a un negocio de apuestas deportivas. La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, inició una investigación de oficio en relación con lo ocurrido el 11 de agosto pasado en Salta, donde Boca se impuso por 1 a 0; luego, se clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina.



La investigación apunta a esclarecer si existían apuestas para que un jugador de Agropecuario fuera expulsado antes de los 10 minutos del partido disputado en el estadio Padre Martearena. Días atrás, el defensor de 24 de años visitó al futbolista de Boca en la clínica de San Isidro donde fue operado y se recupera de la intervención quirúrgica. “Me recibió muy bien, le agradezco y le deseo lo mejor”, dijo el zaguero cuyo pase pertenece a Newell’s y está a préstamo en el club de Carlos Casares.



En declaraciones a TyC Sports y ESPN, Leyendeker agregó: “¿La jugada? Vine a decirle eso a él, lo que dije en todos lados, y me dijo que ya sabía, que no necesitaba ninguna explicación y que eran cosas que podían pasar”, contó el defensor central, apuntado tras la violencia del impacto contra el juvenil de Boca, que estará 6 meses fuera de las canchas, según el último parte médico difundido por el club de la Ribera.

#CopaArgentinaEnTyCSports⚽ ¡UHHH! Fuertísima patada de Milton Leyendeker a Zeballos y todo @BocaJrsOficial pide roja para el 2 de @Agropecuario_Of

Miralo EN VIVO por @TyCSports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉 https://t.co/5InI6nMFOA pic.twitter.com/8APTseELWL — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 11, 2022

Leyendeker había sido suspendido provisoriamente por el Tribunal de Disciplina de la AFA. El defensor central protestó contra esa medida al salir de la clínica de San Isidro tras visitar a Zeballos: “Yo estaba angustiado por el parte médico de Exequiel. Primero lo quería ver bien a él y ahora me pondré a ver bien este tema con mi representante. No comparto la sanción de no poder jugar en ningún torneo, me parece excesiva. Creo que debería cumplirla en la Copa Argentina, seguramente haré algún descargo”, había adelantado.



Ahora, Leyendeker podrá hacer su descargo ante las autoridades. Y con todas las evidencias reunidas, el expediente disciplinario tendrá un fallo, que según las fuentes se mantendrá como “ejemplificador”.