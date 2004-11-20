Duelos por el liderazgo en Europa

AFP

Chelsea, líder de la Premier League, tendrá hoy el desafío más complicado entre los candidatos al título de la Liga inglesa de fútbol, al disputarse una decimocuarta jornada tranquila para el resto de los pretendientes a la corona.

Chelsea tendrá enfrente al Bolton (quinto), un equipo muy cosmopolita —sólo ocho ingleses en un plantel de 23 jugadores—, con el nigeriano Jay-Jay Okocha, el danés Henrik Pedersen y el español Fernando Hierro como figuras destacadas.

El escolta Arsenal recibe al West Bromwich (decimoctavo) luego del triunfo en terreno del Tottenham (5-4) hace una semana, que sirvió para levantar la moral tras la pérdida de su largo invicto ante Manchester United el 24 de octubre.

El equipo de Alex Ferguson, que se encuentra séptimo en la tabla, no tendrá derecho al error en su partido contra Charlton (noveno), si quiere seguir en la carrera por el título. Manchester United no podrá contar con su goleador holandés Ruud van Nistelrooy.

Everton, tercero a cuatro puntos del Arsenal, espera sacarse de encima fácilmente al Fulham (decimotercero) para seguir en contacto con el líder.

El programa de hoy también incluye los encuentros Crystal Palace-Newcastle, Middlesbrough-Liverpool, Norwich-Southampton y Portsmouth-Manchester City.

Mañana jugarán Blackburn-Birmingham y el lunes se completa la fecha con el partido Aston Villa-Tottenham.

ALEMANIA. El Bayern Munich, que no lidera la Bundesliga de fútbol desde que se consagró campeón en 2003 (47 fechas), buscará el liderato hoy en la decimocuarta jornada del torneo ante el Kaiserslautern, mientras que el puntero Wolfsburg intentará mantenerlo mañana en su peligrosa visita al Hamburgo.

El Schalke 04 (tercero) visita al Bayer Leverkusen (octavo), que se desplazará el martes próximo a Madrid para enfrentar al Real en la Liga de Campeones.

Stuttgart (cuarto) recibe al Borussia Moenchengladbach (decimotercero), en tanto que el actual campeón Werder Bremen (sexto), que tiene en duda al goleador Miroslav Klose, visita en misión difícil al ascendido Arminia Bielefeld (séptimo), antes de recibir al Inter el miércoles en Liga de Campeones.

ITALIA. En Italia, donde no se jugarán partidos por la liga este fin de semana, se disputaron ayer encuentros por la Copa Italia con resultados inesperados.

Atalanta venció 2-0 como local a Juventus en el inicio de los partidos de ida de octavos de final, instancia en la que Roma volvió a perder, esta vez por 1-2 como visitante de Siena.

El equipo de Bérgamo se impuso con dos goles de Andrea Lazzari, a los 58’ y 75’, ante el líder del campeonato, que contó desde el inicio con los uruguayos Rubén Olivera y Marcelo Zalayeta y presentó una formación alternativa.