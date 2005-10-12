Dos grandes en problemas

AFP

Las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo de Alemania 2006 llegan hoy a su última fecha con el suspenso a toda marcha en dos de los grupos, en los que "grandes" como Francia y España aún se encuentran en la lucha por la clasificación.

En el Grupo 1, Holanda ya está clasificada. El segundo equipo, Rumania, ya jugó todos sus partidos y por ello la República Checa, tercero en el grupo, tiene todas las posibilidades de sellar su pasaporte.

En tanto, en el Grupo 2, Ucrania fue la primera selección europea a garantizar en la cancha su clasificación, y la situación del segundo colocado está completamente abierta, ya que Turquía, Dinamarca y Grecia están separadas por apenas dos puntos.

Portugal ya aseguró con comodidad su clasificación como líder del Grupo 3, pero en el segundo puesto Eslovaquia y Rusia están empatadas en 22 puntos, siendo que ambas selecciones se enfrentarán en Bratislava en un partido clave para el grupo.

Sin embargo, un mejor saldo de goles beneficia a Eslovaquia, que avanzaría en caso de un empate.

El Grupo 4 es un verdadero rompecabezas. Sorprendentemente, Israel es líder con 18 puntos, seguido por Suiza y Francia con 17 unidades, e Irlanda con 16. Israel no juega el miércoles, y por lo tanto su situación se torna sumamente difícil. Suiza e Irlanda decidirán su propia suerte en un partido en Dublin, al tiempo que Francia recibirá en Saint Denis —en la periferia de París— a la selección de Chipre, para un partido verdaderamente "de vida o muerte".

En el Grupo 5 las cosas quedaron claras: la eternamente poderosa Italia ya está clasificada y Noruega avanza al repechaje.

En el Grupo 6, Polonia e Inglaterra ya están clasificadas a la Copa del Mundo, pero aún no se sabe cuál de las dos lo hará en carácter de ganadora del grupo.

Inglaterra recibirá a Polonia en Manchester el miércoles, y el vencedor del partido será el ganador del Grupo, al tiempo que el perdedor clasificará directamente a la Copa como uno de los dos mejores segundos colocados.

En tanto, el suspenso se mantiene en el Grupo 7. Serbia y Montenegro llega a la última ronda como líder con 19 puntos, seguida por España con 17 y Bosnia con 16.

Serbia y Bosnia se verán frente a frente en Belgrado, y con ello España tiene un panorama más despejado ya que enfrentará a San Marino, pero de igual forma tiene la obligación de anotar muchos goles.

En caso que España venza a San Marino y Serbia consiga un empate, ambos equipos llegarían a los 20 puntos pero los serbios tienen un mejor saldo de goles, y por ello anotar muchas veces es crucial para los españoles.

Finalmente, en el Grupo 8, Croacia aseguró su clasificación con 23 puntos, en tanto, Suecia también puede meterse en la pelea tanto como vencedor del grupo o entre los mejores segundos colocados.