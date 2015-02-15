Dime cómo muerdes...

Es reiterativo. Lo sé. Pero es un tema que no se puede obviar, y pasó casi inadvertido para los medios: el mordisco de Ivanovic a McCarthy.

Sucedió en Inglaterra, y en medio de un partido de alto voltaje entre el Chelsea y el Everton, sin embargo, el defensa serbio no tuvo sanción.

Las imágenes (televisivas y fotográficas) son casi las mismas que presentó la FIFA en la incidencia entre Luis Suárez y Giorgio Chiellini. Ahí, el mordisco del uruguayo recorrió el mundo y hasta se habló de "canibalismo".

Los ingleses fueron los que echaron más leña al fuego. Esos mismos ingleses que minimizan el accionar del serbio, los que no lo sancionan, los que miran para otro lado.

¿Y ahora qué argumentarán? Nada. No pueden decir nada porque las fotos y las imágenes televisivas muestran el mordisco del defensa.

Una vez más, queda expuesta la campaña "anti Uruguay" que se armó en la Copa del Mundo de Brasil. Campaña que terminó siendo una hoguera para Suárez, un calvario para el delantero que podía llevar a la Celeste a la gloria. Había que sacarlo del medio. Y así fue. Es reiterativo. Pero real.

Desde el arco