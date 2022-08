Qué dijeron Conte y Tuchel tras el fuerte cruce que tuvieron al final del partido con insultos y empujones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Caliente, muy caliente. El duelo entre Chelsea y Tottenham explotó en tensión. Y el cruce entre Thomas Tuchel y Antonio Conte, los entrenadores, fue el mejor ejemplo de lo que se vivió en uno de los cruces más importantes de la segunda fecha Premier League. El empate del conjunto visitante desató el festejo desenfrenado de Conte, que terminó cara a cara con Tuchel, que salió a protestar una acción de juego. En el Stamford Brigde se vivieron todo tipo de emociones, tanto que en el descuento Tottenham volvió a empatar el partido (Harry Kane) y finalizaron 2-2.

En un partido dominado por Chelsea, Pierre-Emile Hojbjerg desató la locura de Conte, su entrenador. El volante danés logró encarar y meter un remate fuerte de media distancia para el empate de Tottenham y el escándalo se desató entre los entrenadores de los dos equipos. El entrenador italiano salió disparado a gritarle el tanto en la cara al alemán, que reaccionó y tuvieron que separarlos.

EL APRETÓN DE MANOS QUE HIZO ESTALLAR LA BRONCA: así se cruzaron Conte y Tuchel tras el impactante 2-2 entre Chelsea y Tottenham en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/lNzB01Dpmk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2022

Según los medios locales, Tuchel le estaba reclamando a los árbitros una falta de Harvertz y por eso terminaron cara a cara con Conte, a los empujones. Después del cruce intenso, el árbitro, Anthony Taylor, les mostró la tarjeta amarilla a ambos.



El reclamo del técnico alemán de Chelsea terminó por empujar a los encargados del VAR a revisar la posible falta a Havertz previa al gol y si Richarlison obstaculizaba la visión de Edouard Mendy.



Lejos de calmar los ánimos cada acción de juego fue una caldera, en especial para los dos entrenadores. Incluso, cuando Chelsea se puso nuevamente en ventaja con el tanto de Reece James, el entrenador germano salió como loco corriendo para celebrar la ventaja y pasó por delante de Conte.

Y el desenlace del encuentro fue igual o más explosivo que el primer cruce entre Conte y Tuchel, porque el empate en tiempo de descuento de Kane resultó la explosión total del entrenador italiano. En el saludo del final con Tuchel se dieron la mano, fue tan intenso pero el DT de Chelsea no le soltó la mano a Conte y le dijo “Mirame a los ojos”. De inmediato, asistentes de ambos entrenadores, jugadores y efectivos de seguridad intentaron separarlos. Ambos DT fueron expulsados.



Al finalizar el encuentro, el técnico alemán le bajó el tono a la controversia. “Pensé que cuando uno da la mano mira en los ojos al otro y Antonio tenía una opinión diferente. Estaba emocionado y feliz cuando nos empataron. Después me enojé un poco pero nada importante. No sé... ¿los dos recibimos tarjeta roja? Creo que no era necesaria pero muchas cosas no fueron necesarias hoy. Otra pobre decisión del árbitro”. Y agregó: “No hubo problema. Somos emocionales, es fútbol, lo amamos. No es necesario seguir comentando para seguir agrandando y agrandando el tema. Así es el juego, es la Premier League, lo amamos. Somos entrenadores emocionales a un lado de la cancha y eso es todo. Si nos cruzamos, nos cruzamos. Si no, no. No es un problema. Es un partido de fútbol muchachos, es entre hombres, entre dos competidores. Nada malo pasó”.



Sin embargo, Tuchel se quejó de varios fallos arbitrales: “Ambos goles no deberían haber sido convalidados. Sólo un equipo merecía ganar, ese éramos nosotros. No sé cuántas faltas tácticas cometieron hoy Hojbjerg y Bentancur. ¿Desde cuándo podemos tirarnos del pelo en un partido de fútbol? Revisaron y no pasó nada, absolutamente ridículo”, dijo, esto último referido a la infracción de Cristian Romero sobre Marc Cucurella.

En cambio, Conte cortó de lleno cualquier pregunta al respecto: “No quiero comentar sobre la situación porque creo que no es lo más importante. Si existe un problema es entre él y yo. No para los demás. Insisto: hablemos del partido. No de la situación del final. Estamos acá para hablar sobre fútbol, no sobre un tema entre los entrenadores”, dijo el italiano.