Diego Martiñones anunció su retiro con una mención especial al club de sus "amores"

"Llego el día de mi despedida, llegó el momento de decirle adiós a esta

gran profesión y escribo estás líneas para agradecer", comenzó el mensaje de quien supo ser Campeón Uruguayo (13/14), Diego Martiñones, al anunciar este lunes su retiro de la actividad profesional a sus a 37 años.

El exdelantero y goleador de Danubio lo hizo a través de una carta que publicó en sus redes sociales y no escatimó en agradecimientos. "A todos los clubes que confiaron en mí. Danubio, Torque, Tacuarembó, Cobresal, Central, Blooming, Tecos, Liverpool, San Martin de San Juan, Villa Teresa, Talleres de Córdoba, Rampla Juniors, Racing, Gimnasia de Jujuy y La Luz", continuó el atacante.

"A mis compañeros, que me han enseñado y dejado grandes huellas.

A todos los cuerpos técnicos con los que trabajé, funcionarios, equipos de

sanidad cancheros y colaboradores con los que he compartido a lo largo

de mi carrera. A mi familia que me acompaño durante toda la aventura.

A todos los hinchas, los de verdad, esos que a pesar de todo, siempre

están alentando a su equipo; con los que compartimos momentos

inolvidables", prosiguió.

Para terminar con su comunicado, Martiñones destacó dos instituciones en particular: "Al club Ombu Jrs. donde inicie mi amor y pasión por este deporte. Y por último, una mención especial al cuadro de mis amores: Danubio Fútbol Club, quien me formó, me hizo vivir momentos inolvidables y me hizo cumplir sueños. Termina una etapa, se cierra un capítulo, pero el fútbol sigue", cerró.

Tras su octavo regreso a Danubio, formó parte de Rampla Juniors por cuarta vez y luego se sumó a La Luz. Con la Franja llegó a anotar 17 goles en 43 partidos si toman en cuenta todos sus pasajes. Con el Picapiedras anotó la misma cantidad, aunque en 55 encuentros.