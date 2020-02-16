Después del rebote en el caño, Jorge Bava la metió en su arco

PARAGUAY

Su equipo Guaraní igual terminó ganando el partido ante Nacional de Paraguay y gracias a una atajada suya sobre el final que evitó el empate.

Guaraní ganaba 1-0 el partido que disputaba con Nacional de Paraguay, con un gol de Raúl Bobadilla a los 43 minutos, pero nada más que 180 segundos después un cabezazo de Zaracho pegó en el caño y el rebote fue directo a Jorge Bava, que sin querer mandó la pelota dentro de su arco.

La mala liga o el blooper del arquero uruguayo no terminó perjudicando del todo a su equipo, porque Guaraní pudo marcar el 2-1.

Además, sobre el final del partido, Bava se vistió de héroe al evitar lo que pudo ser la jugada del empate. Fue ante un remate a quemarropa de Guillermo Beltrán.

Guaraní, además, ahora acompaña a Libertad en lo más alto de la clasificación con 13 puntos.