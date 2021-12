El deseo de Darlyn Gayol tras una inesperada salida de Albion sin despedida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su equipo estuvo al borde de perder la categoría, pero la evitó y se quedó en Segunda División. No le bastó, así que fue a por más y subió otro escalón. Se consagró campeón con Albion con anticipación e hizo historia al ascender ya que lo concretó por primera vez en la era profesional. En todo eso tuvo que ver Darlyn Gayol.



En el año de su recibimiento partió a Arabia Saudita como ayudante técnico, volvió y asumió como DT de Nacional de Nueva Helvecia y Florencio Sánchez, para luego dar el salto profesional con Plaza Colonia en 2010. Siguió en Central Español y ascendió al equipo, dos fechas antes, al igual que con Albion. Después estuvo al mando de Canadian y Uruguay Montevideo. Se fue a Guatemala y ganó la Anual con Deportivo Nueva Concepción. Antes de volver allí fue segundo entrenador de Diego Barragán y José Basualdo en Cerro. Finalmente llegó 2019, año “complicado, de poco trabajo” según Gayol, quien volvió a su departamento para dirigir a Colonia Valdense, sin saber lo que lograría después.



Lo fue a buscar Leonardo Blanco, con quien había construido una gran relación luego de que fuera su ayudante en Central. Fue el expresidente de Albion el que decidió dejar de dirigir en 2015 para ser la cabeza del proyecto y emprender el camino a Primera. En ese momento Gayol estaba en los Celestes, pero sabían que volverían a trabajar juntos y así fue. A fin de año ambos se reunieron con Gabriel Corral, gerente deportivo, y el rosarino estuvo a punto de ser el DT, pero el puesto se hizo esperar hasta la segunda rueda en octubre de 2020.



Allí lograron salvarse del descenso y a partir de ese momento nunca dejaron de mejorar. Finalizaron la primera etapa a un punto del líder, lograron la punta en la segunda, se aferraron a ella y nunca la soltaron. El empate con Racing les dio el ascenso. “En ese momento te acordás de la gente que te ayudó. Porque cuando estás en las malas quedan pocos. Fue una alegría enorme. Ser agradecido es lo más importante que debe tener un ser humano”, recuerda.

Darlyn Gayol celebra el ascenso junto con sus dirigidos. Foto: Marcelo Bonjour.

Una llamada inesperada

Para Gayol fue un “año mágico”, pero finalizó con un sabor agridulce. Él y su cuerpo técnico ya preparaban la temporada entrante. Hasta que Blanco le dijo que no iba a poder continuar por “ciertos cambios que lo dejaban sin poder de decisión y renunció”, explica Darlyn, que poco después recibió una llamada del nuevo director deportivo donde le agradecían, pero no lo despedían, ni le pedían continuar. “Fue una forma elegante de decirnos ‘hasta mañana’. Las dos personas de confianza del expresidente quedamos afuera del club”, dice, y se lo atribuye a un cambio de conducción y política en la SAD.



“Los sentimientos son de tristeza, de bronca, pero la vida es así, te pone en lugares y te saca. Estamos tranquilos de que no nos guardamos nada. Esa es la tranquilidad que nos queda, le deseamos lo mejor al club”, sostiene el DT, y agrega: “En algunos momentos me preguntó ‘¿qué hice mal?’, pero no hubo cosas mal hechas. Íbamos por buen camino. Los jugadores estaban convencidos. Uno va tomando sentido de pertenencia. Te parece que te vas a quedar a vivir. Era un grupo humano espectacular. Ni hablar de los futbolistas, que es para quien uno trabaja. Los logros deportivos unieron más las vivencias y el cariño”, concluye.

El deseo de dirigir en Primera

Su representante ya hizo contactos con el exterior, pero Gayol está abierto a todas las opciones. “A mí me gustaría dirigir acá en Uruguay, en Primera. Aunque casi todos los equipos están con entrenador, pero quizá queda alguna chance“, expresa Darlyn, aunque si su colega de Cerrito, Roland Marcenaro, decide no continuar podría tener un equipo disponible.