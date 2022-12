Australia investiga la violenta invasión al campo en un derbi con varios heridos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lejos del Mundial de Qatar, el fútbol australiano vivió una situación insólita cuando hinchas de dos equipos invadieron el campo de juego, atacaron a un arquero, e hirieron al árbitro en una escena escandalosa en la ciudad de Melbourne. Se suspendió el partido y se habla de sanciones duras.



Los espectadores invadieron el campo el sábado durante un partido de la Liga A australiana de fútbol entre los rivales locales Melbourne City y Melbourne Victory, y atacaron al arquero del City, Tom Glover. El partido quedó suspendido.



Terrible scènes du derby de Melbourne. Après une coupe du monde si réussie pour le football en Australie, voir de telles images est désolant. Quant au geste de Tom Glover, le gardien de Melbourne City… Pas très malin #melbournederby #melbderby pic.twitter.com/0VLoVhgbob — Quentin Gesp (@quentin_gsp) December 17, 2022

Videos publicados en redes sociales muestran cuando un hincha le arrojó un balde metálico lleno de una sustancia blanca a Glover, quien salió del campo mareado y sangrando. Funcionarios del equipo dijeron que posiblemente había sufrido una conmoción cerebral, pero no dieron detalles sobre su estado.



No obstante los hechos se desbordaron más allá de ese punto. De hecho, el árbitro Alex King sufrió un corte en la cabeza. También resultó herido un camarógrafo.



Los fans de la tribuna del Victory invadieron el campo de juego cuando se jugaba el minuto 20 del partido en el AAMI Stadium. City ganaba 1-0.



El motivo no tuvo nada que ver con el resultado parcial, sino con el rechazo a una decisión adoptada por las autoridades deportivas. Los hinchas cuestionan que las Ligas Profesionales Australianas le hayan otorgado las próximas tres finales del campeonato a Sydney, la capital del país.



Los fans de ambos equipos planeaban abandonar el estadio al cumplirse los 20 minutos de juego, pero la bronca llevó a una escenario impensado.

El ataque al aquero

Si bien las hinchadas habían anticipado que abandonarían el estadio, un hecho lo cambió todo. La prensa local informó que Tom Glover (Melbourne City) lanzó un objeto hacia la grada donde estaban los simpatizantes del Melbourne City.



La reacción fue desmedida. Los seguidores del Malbourne City ingresaron al campo y golpearon a arquero Glover, quien según el cuerpo médico del equipo sufrió una conmoción cerebral. Su rostro ensangrentado recorría las redes.



En tanto, otros hinchas se subieron al travesaño del arco ocupado en ese momento por el guardavalla del Melbourne Victory.



Asimismo, los medios australianos reportaron que una bengala lanzada por aficionados del Melbourne City golpeó en la espalda a un camarógrafo de la TV local.

“Sanciones fuertes”

La liga prometió una investigación exhaustiva y “sanciones fuertes”.



“Tras las escenas escandalosas durante la primera mitad del partido de la Liga A masculina entre Melbourne Victory y Melbourne City, donde fans del sector del Melbourne Victory FC invadieron el campo de juego, las autoridades dc Fútbol Australia han suspendido el partido”, dijo la liga en un comunicado.



Antes del choque entre Melbourne City y Melbourne Victory reinaba la tensión, según describieron distintos reportes de prensa. Los cánticos hostiles habían comenzado inmediatamente después del partido preliminar entre equipos de la Liga A femenina.



Melbourne Victory emitió una nota para condenar “inequívocamente las acciones de los simpatizantes durante el partido del sábado por la noche contra Melbourne City” y “se disculpa formalmente con Tom Glover, el árbitro Alex King y el camarógrafo, además de todos los jugadores, funcionarios y quienes asistieron a este espectáculo.