Demoras en ingreso al Centenario: denuncian sobreventa de entradas y falta de personal para chequear certificado COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La final entre Peñarol y Plaza Colonia, que consagró al equipo aurinegro como campeón uruguayo, tuvo un Estadio Centenario repleto de bote a bote.

Hasta pasada la primera media hora del partido se observaba cómo seguía ingresando público en las tribunas. Muchos hinchas se quejaron de las demoras al ingreso.

Sobre este asunto José Luis Otero, integrante del personal de recaudación, manifestó que "hubo errores grandes ayer".



"Me llamó la atención que hubieran 53.000 entradas a la venta cuando no fueron habilitados los taludes ni las plateas, era un número grande", indicó en "100% deporte" (radio Sport 890).



"Hay poco personal para este tipo de eventos, ayer éramos 78 y tendríamos que haber sido 110. Se designó todo el personal disponible, no había más personal para convocar", añadió.



Asimismo señaló que no les alcanza el personal "para estar controlando los certificados de vacunación" contra el coronavirus. "No los controlamos ni ayer ni nunca", sumó.



"Ayer me tocó ver gente decepcionada que haciendo fila durante un rato largo se dio media vuelta y se fue sin ingresar al estadio, teniendo entrada", contó.



Otero señaló que "la lectura de los ingresos es lenta" y que muchas veces "se cae el sistema". "Estamos logrando que la gente no venga más, que se quede en su casa y no vaya más al estadio. Colapsa todo", afirmó.