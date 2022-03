Defensor Sporting, el club que cambió la historia del fútbol, festeja sus 109 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Punta Carretas está de festejo porque Defensor Sporting celebra este martes sus 109 años de vida. La institución que cambió la historia del fútbol en 1976 como Defensor, se fusionó el 15 de marzo de 1989 con Sporting, el decano del básquetbol uruguayo y ganador en 12 ocasiones del Torneo Federal. Sin embargo la fecha que se toma como oficial de nacimiento del club es el 15 de marzo de 1913, cuando se fundó Defensor.

✊🏽 𝟏𝟎𝟗 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐛. pic.twitter.com/wrbj2dKFCk — Defensor Sporting (@DefensorSp) March 15, 2022

Los 109 años no encuentran al club en su mejor momento. Está en Primera División del fútbol, lo que no es poco luego de haber perdido la categoría en 2020 y regresar rápidamente en 2021, pero está 15 entre 16 en el Apertura y último en la tabla por la permanencia, pero con un equipo renovado y en formación que acaba de hacer debutar a Marcelo Méndez como técnico. No está mucho mejor en básquetbol, porque está noveno y con destino de playin para meterse entre los ocho mejores.

Sin embargo, eso no le quita la grandeza que se ha ganado el club a lo largo de sus 109 años de vida. Fue, como principal cosa, el que cambió la historia del fútbol uruguayo al haber sido campeón en 1976 y romper con la hegemonía que habían tenido Nacional y Peñarol desde el nacimiento del profesionalismo en 1932.

La institución violeta es la tercera más ganadora de títulos en el fútbol profesional uruguayo, ya que también se coronó en las temporadas 1987, 1991 y 2007-08, a lo que le suma la obtención de la Liguilla en ocho ocasiones. Por esto y los títulos del Apertura en 1994, 2007, 2010 y 2017 y los del Clausura en 1997, 2009, 2012 y 2013 es que es el club con mayor cantidad de logros detrás de Nacional y Peñarol.

Su brillo internacional llegó en 2014, cuando fue semifinalista de la Copa Libertadores y quedó a las puertas de llegar a la final, pues cayó en la ida con Nacional de Paraguay por 2-0 y ganó 1-0 en casa la vuelta, con un balón que dio en el travesaño en el último minuto de juego que le hubiera permitido ir a la prórroga y eventualmente a penales.

De sus entrañas surgieron futbolistas como Ricardo Pavoni, José Sasía, Jorge "Polilla" Da Silva, Gerardo Miranda, Eduardo Acevedo, Sergio "Manteca" Martínez, Marcelo Tejera, Sebastián Abreu, Maximiliano Pereira, Álvaro "Tata" González, Martín Cáceres, Nicolás Olivera, Giorgian De Arrascaeta y Diego Laxalt.

Este martes Defensor Sporting, el club del barrio Punta Carretas, llegó a 109 años de vida con el objetivo de volver a ser la institución modelo que fue no hace tanto tiempo.