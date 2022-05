"Decime al menos dónde vas a patear, mi familia me está mirando": el pedido del golero del Troyes a Neymar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Enfrentar a un equipo como el París Saint-Germain no debe de ser tarea fácil. Un equipo lleno de estrellas y con jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar puede generar hasta cierto temor a no hacer el ridículo y evitar eso fue precisamente lo que buscó el arquero Jessy Moulin del Troyes.

Su equipo enfrentó al PSG en la última fecha de la Ligue 1 y en el minuto 25 quedó mano a mano con el brasileño cuando este tuvo la oportunidad de rematar un penal y le hizo un pedido especial.

"¿Sabes que si lo atajo soy una estrella?", le dijo Moulin a Neymar. "Se ríe y le digo: 'Decime al menos dónde vas a patear. Mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi esposa están mirando y me gustaría que estuvieran orgullosos de mí'", aseguró en diálogo tras el juego con el diario L'Equipe.

"Luego se rió y me dijo: 'Elige tú mismo un lado'. Le respondí: 'Decime vos'. Él no me daría una pista. Así que me quedé en el medio y él remató muy bien", agregó el guardameta.

Tá vendo esse bate-papo rápido entre Neymar Jr e o goleiro Jessy Moulin, do Troyes antes da cobrança de pênalti do craque brasileiro ontem? 👀



Na real, o Jessy pediu um ‘favorzinho’ para o Ney, mas não deu certo...😅🤷🏻‍♂️ (+) pic.twitter.com/0CKoCsA3ps — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) May 9, 2022

Ese gol significó el 2-0 para el elenco parisino que de todas maneras no se iba a quedar con los tres puntos porque el Troyes se lo iba a terminar empatando 2-2, así que al fin y al cabo Moulin se fue del Parque de los Príncipes con una sonrisa y su familia también.