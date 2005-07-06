David contra Goliat en la final de la Libertadores

AFP

El duelo brasileño Atlético Paranaense-Sao Paulo, por la final de ida de la Copa Libertadores a disputarse hoy en el estadio Beira-Rio de la sureña Porto Alegre, será un choque entre David y Goliat y viene plagado de polémica y sangre hirviendo en las venas de ambos.

La contienda tiene características insólitas: Paranaense es vicecampeón brasileño pero en la actualidad va último en el torneo nacional y en diez fechas aún no ganó, mientras Sao Paulo es campeón estadual paulista y está en el lugar 13.

Sin embargo, hay historias opuestas. El Atlético —campeón brasileño 2001— nunca ganó torneos internacionales relevantes y es su primera final de Copa, en tanto Sao Paulo demuestra tradición con nueve títulos internacionales —entre ellos dos Libertadores (1992-93) y dos Intercontinentales— y cuatro brasileños.

AGITACION. Los últimos días estuvieron agitados en torno a la sede de la primera final porque Paranaense quería jugar en el estadio Kyocera Arena —24.000 plazas— de Curitiba (Estado de Paraná), pero la Confederación Sudamericana lo vetó por carecer de las 40.000 localidades mínimas exigidas por reglamento.

Los del Atlético habían intentado ampliar el escenario montando una tribuna para 16.500 personas pero no les fue aceptado y recibieron un no anticipado del Sao Paulo, lo que calentó las relaciones. La entidad sudamericana marcó el Beira Rio, con capacidad para 60.000 y a seis horas en autobús de Curitiba.

Uno de los ídolos de Sao Paulo, el defensa uruguayo Diego Lugano, aseguró que "nosotros solo tenemos que jugar y lo haremos en cualquier lado. La motivación es estar en una decisión de la Libertadores y ella será la misma en cualquier campo".

Para Lugano es necesario salir airoso: "El campeón empieza a ser decidido desde el primer minuto del primer partido".

MAXIMO ESFUERZO. En Atlético, el técnico Antonio Lopes ha pedido máximo esfuerzo a sus dirigidos y quiere también sacar un resultado positivo para jugar con tranquilidad la revancha.

Lopes no tendrá bajas para el trascendental choque.

Centenares de omnibus de hinchas comenzaban a marchar anoche hacia Porto Alegre y se estimaba que podían llegar más de 20.000.

El juego comenzará a las 21.40 (hora uruguaya) y estará controlado por el árbitro uruguayo Jorge Larrionda.

Las probables alineaciones son:

At. Paranaense: Diego; Jancarlos, Danilo, Durval, Marcao; Cocito, Alan Bahia, Fabricio, Fernandinho; Lima y Aloísio.

Sao Paulo: Rogério Ceni; Fabao, Lugano y Alex; Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo y Júnior; Amoroso y Luizo.