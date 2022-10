Damián Santín: el día que lo apretó la barra brava, los mates con Maradona y su relación con Cavenaghi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El nombre de Damián Santín puede que haya aparecido contadas veces en la primera plana de un diario. Sin embargo, mientras fue jugador de fútbol, era casi un habitué que le quedaran resonando en la cabeza las páginas finales del extinto Últimas Noticias, con el puntaje que le ponían los periodistas al finalizar una nueva fecha.

Por ese entonces, se arrimaba a los kioscos y volvía a su casa con papel en mano. Lo abría y su vista corría derecho a leer lo que habían escrito acerca de su desempeño. Así, se repetía cada fin de semana: “Era común presentar un VHS con imágenes de partidos y mandar los recortes de diario”, recordó a Ovación sobre la época previa a desembarcar en Argentina (2005) para jugar en Instituto de Córdoba.

Santín hizo una carrera modesta como jugador. Jugó en varios equipos chicos de Uruguay, salió campeón de Primera División con Danubio, de la “C” con Villa Española, pasó por Argentina, luego Brasil y también estuvo en Colombia. Desde 2021, está a cargo del plantel de Racing de Montevideo -con el que consiguió el ascenso directo a Primera División-, en parte porque necesita trabajar.



El entrenador, de 42 años, reconoció que el dinero que ganó en sus 16 años como profesional -desde 2000 hasta 2016, cuando se retiró- le alcanzó para invertir, pero no para marcar la diferencia.

Santín en Danubio. FOTO: Archivo El País.

“Le pude comprar una casa a mi madre y tuve la capacidad de saber qué hacer con el dinero que me ingresaba. También tuve mis errores, me tocó perder por confiar en una persona, hacer cosas que pensé que podían resultar, pero son cuestiones de la vida. Uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo”, dijo.



Vivió historias de todo tipo: en Argentina, por ejemplo, compartió una charla de vestuario con Diego Maradona, a quien terminó cebándole mates en la casa de los dueños del club Tristán Suárez. En esa misma institución, fue amenazado por la barra brava y la práctica terminó suspendida.

“En Suárez se había hecho una inversión grande como para ascender (de la ‘B’ Metro) e iban cinco fechas y no habíamos ganado un partido. La cosa estaba tensa. En un momento, volvimos de calentar, nos estábamos cambiando y vimos que entró al vestuario Maradona, que en esa época andaba con un chino. Quedamos todos diciendo: ‘¿Qué hace Maradona acá?”.



Y profundizó: “Entró diciendo: ‘Hoy hay que ganar’, y dio la arenga final. Decía siempre: ‘Porque la Tota (por su madre) nos va a ayudar’. Siempre nombraba a la madre. Y esa vez dijo: ‘Si ustedes ganan, yo les voy a dar un premio’.

Maradona. Foto: AFP

La historia no termina allí. Santín y sus compañeros lograron cortar con la mala racha esa misma tarde y días después jugaron un partido de fútbol junto a Maradona: “Fuimos a la casa del dueño del club (que era amigo de Maradona) y se armó un partido contra otro equipo y él jugaba con nosotros. Todos queríamos darle un pase. A mí me llamó la atención que se sintiera incómodo con las fotos y con que lo agarraran. Yo ya estaba más maduro (tenía 33 años) y dije: ‘Voy a disfrutar este momento sin molestarlo’. En un momento, yo estaba sentado en una lomadita al lado de la cancha tomando mate y él me mira y me dice: ‘Uruguayo, me convidás un mate’, y se me sentó al lado”.



Desde la dirección técnica intenta, ahora, transmitirle esa clase de vivencias a sus futbolistas, porque -apunta- el fútbol “cuando menos lo esperás, más te sorprende”. "Podés saltar del Parque Roberto a La Bombonera al otro año y encontrarte con Juan Román Riquelme comiendo un asado", reflexionó.



Damián Santín en Racing Club de Montevideo. FOTO: El País.

La relación con Cavenaghi y su futuro en el club

“Tenemos una relación de respeto, cada uno en su rol. Hoy en día es una relación de trabajo, buena, y siempre tratando de buscar lo mejor para Racing. Nos deja trabajar, que eso es lo más importante. No tenemos la obligación de poner o sacar a nadie. Tengo la posibilidad de poder conversar con él y para mí es importante tener a alguien con su experiencia cerca y como cabeza del proyecto en la sociedad deportiva. A veces se da que hablamos todos los días o una vez a la semana, pero, a medida que va pasando el tiempo, nos ha transmitido a nosotros que está tranquilo”, explicó sobre su vínculo con el exfutbolista argentino Fernando Cavenaghi, actual gerenciador del club.



En cuanto a su continuidad, Santín dijo estar dispuesto a seguir dirigiendo al equipo el próximo año en la Primera División, aunque, según aclaró, todavía no ha mantenido conversaciones sobre el tema.