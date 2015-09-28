Cualquier puede tener un mal día

De vez en cuando puede tener un mal día", dijo Marcelo Gallardo después de ver la goleada que el Celta de Vigo le propinó al Barcelona (4-1) en la semana.

River, que ya palpita el Mundial de Clubes, y también un posible choque con los catalanes no pierde de vista su objetivo. Pero esa goleada sirve como ejemplo de tantas y tantas derrotas que, "de vez en cuando" sufren los grandes de nuestro medio ante equipos menores, que hacen malabares no sólo para poder jugar en el profesionalismo, sino para sobrevivir.

Es lo lindo del fútbol. Es el juego más democrático del mundo, en donde el más pobre le puede ganar al más rico, en donde un Messi, o un Cristiano, pueden caer en las redes de un defensa desconocido, como si tal cosa. Claro, no pasa seguido. Pero pasa. Si no fuese así, el fútbol uruguayo no tendría su Maracanazo. Cualquiera puede tener un mal día.

DESDE EL ARCO | JOSÉ MASTANDREA