Copa AUF Uruguay: vuelve con duelo de sanduceros y el Loco Abreu de protagonista

La Copa AUF Uruguay vuelve este semana con cinco partidos y cuatro de ellos se disputarán este miércoles donde se destaca el choque entre sanduceros: Paysandú FC vs. Atlético Bella Vista de Paysandú.

La particularidad del juego está, además de que el choque entre equipos del mismo departamento, en la presencia de Sebastián Abreu, entrenador de Paysandú FC desde la última temporada.

El Estadio Artigas de Paysandú presenciará de esta manera un choque más que interesante entre dos equipos sanduceros con la diferencia de que uno de ellos juega en AUF y el otro lo hace en OFI.

Los detalles de todos los partidos de la semana:

MIÉRCOLES 6 DE JULIO



- Mar de Fondo vs. Huracán FC | 13:30 hs. | Parque Palermo (Montevideo)

El ganador jugará ante el vencedor de Lavalleja de Minas vs. Atenas



- Paysandú FC vs. Atl. Bella Vista | 20:00 hs. | Estadio Artigas (Paysandú)

El ganador jugará ante el vencedor de Universitario de Salto vs. Sud América



- D. Colonia vs. Santa Emilia de Cardona | 20:00 hs. | Parque Prandi (Colonia)

El ganador jugará ante el vencedor de Quilmes de Florida y Villa Española



- Río Negro de San José vs. Wanderers de Santa Lucía | 20:00 hs. | Casto Martínez Laguarda (San José)

El ganador jugará ante el vencedor de Bella Vista vs. Rampla Juniors



JUEVES 7 DE JULIO



- Juanicó vs. Deportivo Italiano | 20:00 | Martínez Monegal (Canelones)

El ganador jugará ante el vencedor de Potencia vs. La Luz