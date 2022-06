Copa AUF Uruguay: conocé los partidos con los que sigue el torneo y cuál será televisado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa AUF Uruguay sigue este miércoles su actividad con los duelos de fase preliminar. De hecho entre esta jornada y la de mañana jueves quedarán definidos los 48 equipos que disputarán la fase 1 en la primera edición del certamen.

En esta ocasión, serán cuatro los encuentros, aunque solo uno será televisado, aunque claro está que son a puertas abiertas y los hinchas podrán presenciarlos desde cada estadio ya que a su vez serán en cuatro departamentos diferentes.

Este miércoles habrá tres juegos que comenzarán con media hora de diferencia y se jugarán en Rivera, Canelones y Florida, con los siguientes detalles:

- Huracán de Rivera vs. Canadian | 19:30 | Atilio Paiva Olivera (Rivera)

El ganador se cruzará con Racing.



- Progreso Estación Atlantida vs. Alto Perú | 20:00 | Estadio Progreso E.A. (Canelones)

El ganador se cruzará con Juventud de Las Piedras.



- Quilmes de Florida vs. Platense | 21:00 | Campeones Olímpicos (Florida)

El ganador se cruzará con Villa Española.

El jueves habrá un solo juego, pero tendrá la particularidad de que será televisado (VTV Plus) y cuenta con los siguientes detalles:

- Basañez vs. Ituzaingó | 15:00 | La Bombonera (Montevideo)

El ganador se cruzará con Uruguay Montevideo.

Fase 1:

Esta parte del torneo ya cuenta con 44 equipos clasificados y con los siguientes duelos:

- Salto vs. Huracán de Paysandú

- Tacuarembó vs. Central Español

- Wanderers Juvenil de Tacuarembó vs. Artigas

- Universitario de Salto vs. Sud América

- Paysandú FC vs. Atlético Bella Vista de Paysandú

- Racing vs. (Huracán de Rivera o Canadian)



- Lavalleja de Minas vs. Atenas

- Mar de Fondo vs. Huracán FC

- Palermo de Rocha vs. Piriápolis

- Rocha vs. Paso de la Arena

- Lavalleja de Rocha vs. Huracán Buceo

- Uruguay Montevideo vs. (Basañez o Ituzaingó)



- Durazno vs. Cerro

- Porongos de Flores vs. Boquita de Sarandí Grande

- Deportivo Colonia vs. Santa Emilia de Cardona

- Laureles de Fray Bentos vs. Colón

- Los Halcones vs. Sportivo Barracas de Dolores

- Villa Española vs. (Quilmes de Florida o Platense)



- Bella Vista vs. Rampla Juniors

- Rio Negro de San José vs. Wanderers de Santa Lucía

- Parque del Plata vs. Universal de San José

- Potencia vs. La Luz

- Juanicó vs. Deportivo Italiano

- Juventud vs. (Progreso de Estación Atlántida o Alto Perú)