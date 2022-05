Clásicos de formativas: Nacional venció 3-1 a Peñarol en Sub 19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se jugó este sábado a la mañana en el Parque Artigas de Las Piedras el primero de los clásicos de formativas entre Peñarol y Nacional.

En Sub 19 fue triunfo 3-1 de Nacional. Franco Correa abrió el tanteador para los aurinegros, pero luego Dustin Aguirre (en dos ocasiones) y Augusto Scarone dieron vuelta el partido para los tricolores.

Este sábado, también en Las Piedras, se jugarán los clásicos de Sub 17 y Sub 16, que irán a las 11:00 y 13:00 horas respectivamente.



Mientras que el martes en el Parque Palermo de Montevideo, aurinegros y tricolores se enfrentarán en las categorías Sub 15 y Sub 14, desde las 14:00 y 16:00 horas, respectivamente.