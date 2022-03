Chile conserva la esperanza de clasificar a Catar mientras piden un "recambio generacional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Él tomó un fierro caliente y no pudo convencer a la gente en este tiempo, no encontró una forma de juego, fue una campaña muy irregular, pero los principales responsables de esta situación de Chile son los dirigentes de la ANFP que no pudieron encontrar el sustituto adecuado cuando se fue Reinaldo Rueda”, afirmó el periodista chileno del diario El Mercurio, Raúl Neira, sobre el presente de una selección chilena, por la que la gran mayoría grita por un recambio generacional necesario y sostienen que la “generación dorada” que ganó dos Copa América ya se terminó.

En Chile saben que llegar a la última fecha en estas condiciones no es fruto de la goleada pasada en Brasil, es fruto de los puntos que se dejaron contra Bolivia en Chile, donde los trasandinos fueron ampliamente superiores, y la dolorosa derrota en Venezuela contra la selección que está en el último lugar de las Eliminatorias.

“El principal error de Lasarte en este proceso, más allá de algunos errores puntuales en la Eliminatoria, fue haber desgastado a esta selección en la Copa América de Brasil. Ahí pienso que tendría que haber buscado un recambio que se venía pidiendo hace mucho tiempo porque la generación dorada, donde están Bravo, Isla, Medel, Alexis, Vargas, Vidal, claramente está jugando sus últimos cartuchos, y él, como entrenador no pudo encontrar soluciones. Imaginate que el equipo es una copia de la Copa América, de lo que ha venido jugando Chile en toda la Eliminatoria, salvo Breneton, Gabriel Suazo, el defensa del Colo Colo pero que ya tiene 25 años, no hay muchos jugadores nuevos más. Se está pagando el recambio, siempre hay que apoyarse en los mismos, que en este partido. El milagro vuelve a depende de ellos”, concluyó Neira.