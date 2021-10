Champions League: hora y canal para ver a Luis Suárez, con el Atlético, ante Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Suárez se vuelve a medir ante el Liverpool. El equipo Red con el que tantos goles anotó será rival del Pistolero que en esta ocasión lo enfrentará luciendo la camiseta del Atlético de Madrid por UEFA Champions League.

Cabe recordar que hace algunas temporadas el salteño se cruzó con el equipo de Jürgen Klopp y le marcó un tanto en la recordada serie que terminó remontada el conjunto inglés para eliminar al Barcelona en el que todavía jugaba el delantero uruguayo.

El conjuno colchonero sabe que no tendrá un duelo sencillo, pero también que será clave sumar luego de dejar puntos en su primer duelo en casa donde empató sin goles frente a Porto.



La jornada tendrá además mucha presencia uruguaya porque el Brujas de Federico Ricca se medirá con el Manchester City jugando como local, la misma condición en la que lo hará el Inter de Matías Vecino ante el Sheriff.



Por su parte, el Sporting Lisboa de Sebastián Coates y Manuel Ugarte visitará Turquía para enfrentarse al Besiktas, mientras que también visitante será el Real Madrid de Federico Valverde ante el Shakhtar Donestk.

Hora y canal para ver los juegos de Champions:

13:45 / Brujas (Federico Ricca) vs. Manchester City - ESPN

13:45 / Besiktas vs. Sp. Lisboa (Sebastián Coates y Manuel Ugarte) - ESPN2



16:00 / Atl. de Madrid (José María Giménez y Luis Suárez) vs. Liverpool - ESPN Extra

16:00 / Shakhtar Donestk vs. Real Madrid - ESPN

16:00 / Inter vs. Sheriff - ESPN 2

16:00 / PSG vs. Leipzig - ESPN 3

16:00 / Porto vs. Milan

16:00 / Ajax vs. Borussia Dortmund