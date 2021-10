Champions League: hora y canal de todos los partidos de este martes 19 de octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La UEFA Champions League inicia una nueva semana de actividad con partidos de mucho nivel donde destaca el encuentro entre Atlético de Madrid y Liverpool.

El juego tendrá además el condimento especial de que Luis Suárez volverá a cruzarse con Liverpool, club al que defendió durante varias temporadas y en el que dejó un grato recuerdo.

Además habrá mucha presencia uruguaya en cada uno de los encuentros que se disputarán en la tarde uruguaya y que se podrán disfrutar en el siguiente horario y por estos canales:

Hora y canal de cada juego de Champions:

13:45 / Brujas (Federico Ricca) vs. Manchester City - ESPN

13:45 / Besiktas vs. Sp. Lisboa (Sebastián Coates y Manuel Ugarte) - ESPN2



16:00 / Atl. de Madrid (José María Giménez y Luis Suárez) vs. Liverpool - ESPN Extra

16:00 / Shakhtar Donestk vs. Real Madrid - ESPN

16:00 / Inter vs. Sheriff - ESPN 2

16:00 / PSG vs. Leipzig - ESPN 3

16:00 / Porto vs. Milan

16:00 / Ajax vs. Borussia Dortmund