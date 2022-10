Cerro y Rampla Juniors disputan mucho más que dos clásicos: ponen en juego la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los clásicos no son cualquier partido y este no es cualquier clásico. Primero porque será uno de los dos que se juegan en una misma semana y, por otra parte, además del orgullo, Rampla Juniors y Cerro se juegan el último e invaluable pasaje de regreso a la Primera División Profesional.



Será una disputa inédita del clásico de la Villa para dos equipos irregulares en la fase regular de la Segunda División Profesional y el domingo, a partir de las 13 horas, el barrio futbolero que los une quedará paralizado. Desde que fueron conscientes de este posible cruce los hinchas de ambos equipos les hicieron llegar el apoyo, que poco a poco se transformó en presión y que con el paso de las horas toma forma de ansiedad. Y pese a que el escenario será el Parque Viera, los hinchas ya demostraron que no tienen problema en dejar por un rato la vista hacia la bahía de Montevideo y visitar el Prado, donde Cerro, vencedor de Miramar Misiones en las semifinales, ya agotó sus entradas.



Del otro lado, Rampla, sin sobrarle nada, dejó por el camino a Uruguay Montevideo, empezó excelente el año. Ya en la primera fase los resultados no acompañaron, pero se repusieron sobre el final y llegó con lo justo. Lo separan 180 minutos de la máxima categoría que les soltó la mano allá por 2019. “Nos jugamos el semestre, pero también la oportunidad de trabajo para el año que viene, el apoyo de nuestra familia y de la hinchada, que hasta en las malas estuvo”, dice Joaquín Machado Arispe, defensa picapiedras y sobrino de un histórico futbolista del club: campeón olímpico con Uruguay y responsable de que el nombre del estadio de Rampla se llame Estadio Olímpico Pedro Arispe.



“Para mí y mi familia es un orgullo muy grande. También, por más que yo sea Joaquín Machado Arispe, llevar este apellido es una responsabilidad muy grande”, confesó el zaguero. Y continuó: “Mi familia está identificada con estos colores y con la institución, muchos familiares estuvieron en la interna de Rampla, entonces es muy importante”.



Por esta responsabilidad y lazo que lo une con los rojiverdes, Joaquín va a salir a ganar y espera sumar su “granito de arena”. Machado narró que la gente le hizo saber que son los partidos del año y la importancia que tienen para el barrio dos clásicos que significan un antes y un después en el historial.



En busca de este objetivo es que el club hizo un clic en la segunda rueda. “La diferencia es cuando estamos concentrados, si no lo estamos somos un equipo más”, explica, y añade: “Estamos a pleno, con mucha confianza, pero haciéndolo lo mismo cuando comenzó la segunda rueda. Se viene una semana distinta si, pero estar concentrados”



El mayor aprendizaje de Rampla en el torneo, explica quien se calzó la cinta de capitán en el último duelo por Copa AUF Uruguay ante La Luz, tiene dos elementos principales: la concentración y no bajar la guardia. “Necesitamos ser un equipo duro en todos los partidos sin descansarnos. A la vista está, hicimos un Torneo Competencia muy bueno, casi clasificando a la final, luego una primera rueda mala y una segunda muy buena. Eso nos deja la enseñanza de ser un equipo muy intenso, de estar concentrados los 180 minutos. Si no estamos concentrados somos un equipo más”.



Rampla no pierde la fe, porque no la perdió cuando rozaba la parte baja de la tabla, llegando a estar a 13 puntos de los playoffs. “Mientras haya chance el sueño no se pierde, confiamos en nosotros, en el trabajo, en la humildad. Yendo partido a partido logramos clasificar y tener esta oportunidad de pelear por un asenso”, expresa Joaquín.



Según el defensa el Picapiedras está listo para poder dar el salto. “Tenemos un lindo grupo. Con todo el esfuerzo que tenemos y con la segundo rueda que venimos haciendo nos merecemos dar ese paso, estamos con mucha confianza. Creemos que es posible. Uno cuando viene a Rampla sabe lo que es club, lo que es la gente y la infraestructura, que a lo largo del tiempo ha subsistido así y es necesario que se mejore eso, pero lo mejor que tiene Rampla es la gente que trabaja día a día por el club. Ahí corremos una gran ventaja y nosotros estamos recontentos”.

Denis: "Quedás en la gloria o en el fondo"

Michel Sosa ya batió con su tiro penal a Darío Denis para el 1-0. de Uruguay Montevideo. Foto: Archivo El País.

Darío Denis tiene 30 y Cerro le abrió la puertas en un momento que no lograba continuidad. Ya es uno más, se siente respetado y tiene clara la implicancia del hincha con el equipo. “Este clásico es diferente, es histórico. Te hace quedar en la gloria o en el fondo. Nosotros no queremos eso, queremos estar en la historia buena de Cerro. Los jugadores pasan, pero el hincha se va a quedar con eso para toda la vida. Sabemos que tenemos la responsabilidad de ascender. Tenemos que poner a Cerro donde debe estar, que es Primera”, agrega quien no vive en el barrio, pero se describe como un “cerrense más”. Bajo el mando de Danielo Núñez, tercer DT en la temporada, Cerro buscará orden táctico, tener la pelota y buen juego. “Con sus ideas y algunas individualidades queremos lograr el objetivo”.

“Más que un clásico es una final”, afirma el arquero de Cerro igual de seguro de que su nombre es Darío Denis, el mismo que se encargará de cuidar los tres palos de Cerro el domingo, como lo ha hecho desde que llegó en 2021. “Tiene un matiz extra que es ante Rampla, pero el partido lo afrontamos con la misma responsabilidad que siempre. Sabemos que no va a ser fácil porque es un gran rival que viene con mucha confianza”, responde Denis frente a la pregunta de qué implica el clásico de la Villa potenciado a la lucha por el único cupo de ascenso restante. Habla de responsabilidad; con las familias, con los hinchas, con el club, con los dirigentes y con ellos mismos, los jugadores. Una que le hizo sentir el hincha depositando las esperanzas de volver a poder cantarle a su equipo en Primera en este platel. Al vestuario concurren el ánimo y la ansiedad, pero por un rato, porque también estántranquilos. “Somos un equipo fuerte. Es adentro de la cancha donde se va a ver el tema”, dice Denis, y enfatiza: “Somos privilegiados como jugadores de fútbol de tener esa responsabiliad hermosa tenemos que responder en los dos partidos”.

Marcelo Suárez: "Sacarnos la espina"

Marcelo Suárez, entrenador de Rampla Juniors. Foto: Juan Manuel Ramos.

“Es muy lindo estar viviendo este momento por la fiesta que hay en el barrio”, comenta el entrenador de Rampla, Marcelo Suárez. A él también han acudido los hinchas para hacerle saber que tiene su apoyo, pero en su caso han sido muchas parejas. Ella de Rampla, él de Cerro, o viceversa. Conoce a muchos matrimonios de estos porque su primera conexión con el club se remite al 1975. Tenía cuatro años y su padre jugaba en Rampla. Fue mascota y ojeador de entrenamientos. Su familia vivía en el barrio y supo ser alcanzapelotas en el Arispe. Y si bien es el segundo entrenador que encabeza el club en el año, no le costó nada agarrarle cariño al club. “En mis 51 años tuve mucha conexión con el barrio”, explica. Ahora le toca vivirlo desde adentro y tener la oportunidad lo hace feliz. Prepara este partido como uno más, pero eso no quiere decir que lo sea. “Estamos felices, con doble responsabilidad., porque queremos sacarnos la espina de los dos clásicos anteriores”, explica. “Vamos por la gloria, porque esto es algo histórico que se va a recordar de por vida, estos dos partidos no son dos clásicos mas, son los clásicos más importantes en los 100 años del club”, añade, sin perderse de puntualizar que la ansiedad debe quedar afuera.