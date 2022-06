Segunda División Profesional: Cerro se quedó con el clásico ante Rampla Juniors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro derrotó 1-0 a Rampla Juniors este domingo en el duelo clásico por la octava fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional que tuvo lugar en Tróccoli.

Sobre el minuto 70 el juez detuvo el encuentro luego de que cayeran cohetes sobre el arco de Rampla, pero el problema se solucionó rápido y el duelo se retomó cinco minutos después.

Los elencos de la Villa no se superaban hasta el minuto 83 cuando de una pelota que Viudez, que esperaba frente al arco, no pudo rematar, llegó de atrás José Luis Trancredi para agarrar el balón de rebote para abrir el marcador con un gol al que el arquero no hubiese llegado, pegó en el travesaño y se metió en el arco.

Debido a los altercados el tiempo adicional fue de 10 minutos, Cerro se compenetró en sostener el resultado y lo logró.

Miramar Misiones se enfrenta a Villa Española desde las 15 horas y el líder, La Luz, tiene la posibilidad de volver a ser puntero en solitario si esta noche (20:15) derrota a Uruguay Montevideo.