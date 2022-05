Cavani confesó que evaluó dejar Manchester United tras la llegada de Cristiano Ronaldo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani llegó a Manchester United en octubre del 2020 y en los primeros meses logró tener protagonismo, todo iba de buena manera hasta que una noticia puso alerta al futbolista uruguayo: el regreso de Cristiano Ronaldo.

En agosto de 2021 se confirmó la vuelta del histórico astro luso a los Diablos Rojos y ,con él, la incógnita del salteño sobre si lo mejor para su carrera era quedarse en el equipo o irse. Así lo confesó el Matador a Bola da Vez, un programa de Espn Brasil que se estrenará este sábado a las 20 horas en Star+.

“Diciendo la verdad, porque siempre digo la verdad, como debe ser. En su momento, pensé que era bueno que el Manchester fichara a Cristiano. Pero conociendo un poco el mundo del fútbol actual, lo primero que hice fue llamar a mi hermano y le dije: 'Fernando, si esto hubiera pasado hace una semana, te hubiera pedido que buscáramos otro club’”, explicó Cavani sobre la conversación que tuvo con su hermano y representante Walter Fernando Guglielmone.

“Le dije eso pero no porque no quisiera jugar con Cristiano Ronaldo. No. Porque tuve la oportunidad de conocerlo y es un gran profesional, con sus objetivos, y eso es perfecto para sus compañeros. Pero como yo sé, después de años en el fútbol, cómo son las cosas actualmente... Por eso quise hablar con mi hermano”, añadió el delantero que regresó a las canchas este lunes tras su lesión.

Edinson explicó que la razón no tenía tanto que ver con pensar que Ronaldo le quitaría protagonismo, sino que el salteño se la atribuyó a que "hay muchas cosas en el fútbol de hoy que son diferentes a como eran antes, hace algunos años y con otros entrenadores". Sin embargo, siguió adelante.



"Entonces pensé: juguemos y hagamos lo mejor que podamos”, expresó quien le cedió la camiseta número 7 a quien había dejado el dorsal en lo más alto.

Su acuerdo con el United vence el 30 de junio de este año y tras las lesiones que no le han permitido continuidad, el Matador renovará, pese a que, como dijo su representante a Ovación, su prioridad sigue siendo Europa. Desde que arrancó el año solo ha participado de seis encuentros y ha anotado un solo gol.



“Con el tiempo, independientemente de mis lesiones, que me alejaron un poco de la temporada... Viví situaciones difíciles, diferentes a las que enfrenté el año pasado. Y después de unos meses, volví a llamar a mi hermano y le dije: '¿Recuerdas lo que dijiste al comienzo de la temporada?' En el fútbol no hay secretos. Para mí está todo inventado y yo tengo una visión del fútbol que nadie me va a sacar”, explicó Cavani a Bola da Vez.



“Llamé a mi hermano y le dije eso. Él me remarcaba: ‘Sé positivo, Edi, harán un buen trabajo’. Me dijo varias cosas más. ‘Veamos qué sucede’. Y luego todo pasó y aquí estamos, tratando de sumar como lo hice en todos los equipos donde he estado, pero mi forma de pensar y de ver el fútbol me dio la razón en los primeros meses y de ahí en adelante... Tuve problemas con las lesiones y estaba un poco fuera, pero eso fue un poco lo que pasó”, agregó.

¿Qué opciones hay?

Mientras tanto, el uruguayo de 35 años y su representante estudian las distintas oportunidades. Si bien hay una pequeña posibilidad, al menos así lo hizo saber Diego Lugano, de que el Matador regrese a Sudamérica, su representante desmintió su llegada a Boca y lo lo que prima es continuar moviéndose en las ligas europeas. Por ahora se lo relaciona con Real Madrid, Fiorentina y Real Sociedad.