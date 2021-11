El caso Defensor Sporting: del club modelo al caos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los directivos de Defensor Sporting, apoyados por expresidentes y socios, están dispuestos a permanecer otro año en Segunda División si es necesario para “cuidar la institucionalidad” del club. Los futbolistas aseguran que quieren “jugar y buscar el ascenso” pero mantienen su postura ante la dirigencia. Y las gremiales de jugadores y de entrenadores aparecen enfrentadas sobre el papel del renunciante entrenador Leonel Rocco.

El equipo que peleaba todos los títulos, el club modelo de organización, hoy se desangra en un conflicto interno que sorprende, aunque en el fondo representa un capítulo más de la historia de su caída, que en cuatro años lo llevó de finalista del Campeonato Uruguayo a (por ahora) quinto de la vieja “B”.

Las partes se muestran hoy duramente enfrentadas pero anoche se indicó que se mantienen los contactos entre jugadores, dirigentes y la Mutual Uruguaya de Futbolistas.



Defensor tiene fijado su partido para mañana a las 18.00 contra Uruguay Montevideo en el estadio Charrúa y lo afrontará con un equipo diezmado ante la separación del plantel de nueve jugadores, entre ellos casi todos los más experimentados. Uruguay Montevideo ofreció la postergación del juego pero las autoridades violetas rechazaron esa posibilidad.



Sin embargo, el grupo que quedó insiste en volver a entrenar con los “rebeldes”, lo cual llevaría al club a presentar en las dos fechas finales del torneo y los eventuales playoffs un equipo integrado por juveniles de tercera, cuarta y quinta división, para lo cual comenzó a realizarse un selectivo.

La situación estalló el sábado cuando Rocco decidió separar del plantel al zaguero Andrés Lamas tras entrarle fuerte a un compañero durante una práctica, a lo que siguió una fuerte discusión entre ambos. Ante la medida, el resto de los jugadores decidió no entrenar en el club. La Directiva, por unanimidad, resolvió entonces separar del equipo también a Matías Castro, Bernardo Long, Nicolás Correa, Matías Cardacio, Sebastián Píriz, Robert Ergas, Matías Cabrera y Pablo López, quien pasaron a entrenar por su lado (ayer de tarde lo hicieron en el Complejo Arsuaga en Pichincha). Rocco, pese a contar con respaldo de los dirigentes, presentó su renuncia. Héctor Rodriguez y Gerardo Miranda asumieron como técnicos interinos hasta el final de la temporada. Ayer trabajaron con el resto del plantel en el Franzini.

Todos los jugadores violetas, a través de la Mutual, denunciaron “graves faltas de respeto” por parte del cuerpo técnico de Rocco. En forma paralela, la Asociación de Entrenadores respaldó a Rocco y condenó el accionar de los futbolistas.

Estos son los hechos. Las partes tienen sin embargo diferentes valoraciones de la situación. Lamas, en declaraciones a Punto Penal el domingo, dijo que en Defensor “se han perdido muchas cosas” en cuanto al respeto mutuo y aseguró que el ayudante de Rocco, Omar Pouso, quiso pelear con Martín Correa y Pablo López.



El técnico renunciante, en cambio, señaló a Ovación que el problema con Pouso había sido aclarado y que fuera de eso, hasta el episodio con Lamas “cero problemas” con el plantel. “Tuve una relación muy buena con todos. Por eso no lo puedo entender. Es muy raro”, añadió.



“Para sacar su comunicado la Mutual no nos escuchó. Y eso que como exjugador estuve 25 años en la Mutual. En cambio, la Asociación de Entrenadores nos consultó y consultó a los jugadores para hacer su comunicado”, indicó el profesional.

Lamas declinó hacer nuevos comentarios ayer. “Queremos bajar la pelota, no abrir más heridas”, se disculpó con Ovación. Fuentes del plantel mientras tanto aseguraron que tanto sancionados como el resto de los futbolistas permanecen unidos y quieren jugar para pelear por el ascenso.



Dirigentes de la Mutual no respondieron sus teléfonos ayer.

La solución “sería que la Mutual plantee algo diferente”, dijo en tanto el presidente de Defensor, Alberto Ward. Ayer de mañana hubo una reunión de representantes de la Mutual con los dirigentes en el Complejo Arsuaga pero, según el dirigente, no se planteó nada nuevo. “Seguimos a fojas cero”, aseguró.



“Vamos a jugar el miércoles (mañana) con el plantel que quedó pero si quieren entrenar a la misma hora y en el mismo lugar que los que fueron separados, como pidieron, es como si entrenaran juntos. Ayer ya les dijimos que no a eso. Entonces jugaremos con los que quieran jugar, con la tercera, la cuarta y la quinta. Se los juntará y se verá quiénes son los mejores en cada puesto. Hay unanimidad de la directiva y tenemos el apoyo de los socios y de los expresidentes, algo que quiero agradecer”, añadió Ward.



“Si la situación no cambia -expresó- preferimos no ascender, igual las chances ya no eran muchas. Estamos cuidando la institucionalidad del club y las cadenas de mando”.



La Directiva del club se declaró en sesión permanente.