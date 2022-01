Por ahora, el Campus y el GPC resisten sin problemas a las lluvias para los partidos de los grandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol y Nacional tienen marcados para este lunes sus primeros amistosos del año. Una buena oportunidad para los fanáticos de ver a sus equipos, los refuerzos y también algunas caras nuevas como los juveniles. Sin embargo, el calendario deportivo de los grandes coincidió casualmente con las incesantes lluvias que desde la madrugada se desarrollan en prácticamente a todo el país.

¿Están en riesgo dichos compromisos? A las 10.45 horas de la mañana, al menos, la respuesta es que no. Los dos escenarios permanecen todavía en buenas condiciones.

Hasta el mediodía por lo menos, cuando se lleve a cabo otra actualización, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió dos alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas para todo el territorio nacional.

De ese modo, a las 19:15 (VTV Plus y Star+) en el Campus Municipal de Maldonado, Peñarol enfrentará a Barracas Central.



Pedro Barrios, de la Dirección de Deportes de la Intendencia de Maldonado, dijo este lunes en Sport 890 que "la cancha va a estar blanda, pero muy bien".



"En Maldonado cayó mucha agua durante toda la noche. El campo de juego del Campus está muy bien, está blando por la caída del agua pero está en buenas condiciones", detalló.



Nacional, en tanto, tendrá su primera presentación esta noche en el Gran Parque Central ante Ñublense de Chile. El partido amistoso comenzará a las 21.30 horas y será transmitido por las pantallas de VTV Plus y Star+.



Ovación se comunicó con fuentes tricolores para conocer el estado del campo de juego del Gran Parque Central que aseguraron que hasta ahora no hay agua acumulada producto del buen drenaje que tiene el estadio.



Si la situación permanece idéntica pese a las lluvias, y no se registran tormentas eléctricas que lleven a los árbitros a tomar otro tipo de decisiones, los partidos se jugarán.