"No es un campeón y no puede ser líder": la dura crítica de Cassano a Dybala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La novela de Paulo Dybala con Juventus continúa en pie. El jugador ya se ha sentado a negociar en varias oportunidades con la Vecchia Signora para acordar una renovación de contrato ante el inminente vencimiento en junio de 2022, pero las partes no han llegado a un acuerdo.

Por este motivo, lo más probable es que el atacante argentino termine saliendo del club en el que porta la camiseta número 10 y es la máxima figura junto con Dušan Vlahović. De hecho, los medios europeos informan que la relación entre el club y el jugador está rota y ya no hay marcha atrás.

Los cortocircuitos habían comenzado en las primeras reuniones cuando se divulgó que habían llegado a un principio de acuerdo pero luego le modificaron las condiciones del contrato a La Joya.

Ahora se sumó un exfutbolista a la discusión: Antonio Cassano, exjugador italiano que se coronó campeón del mundo en 2006, criticó a Dybala: "Dybala para mí no es un campeón, no puede ser líder en la Juventus y si no renuevan contrato con él es bueno. Yo creo que los bianconeri como club han dado mucho más de lo que ha dado el argentino al equipo. Nunca ha sido decisivo en los partidos importantes", afirmó en una entrevista vía Twitch.

Lo hecho por Dybala desde su arribo a Juventus

El delantero cordobés llegó a la Juventus en la temporada 2015/2016 y desde ese momento ha disputado 283 partidos oficiales con un total de 113 goles y 45 asistencias. Además, cosecha 12 títulos contabilizando tres Supercopas de Italia, cinco Scudettos, y cuatro Copas de Italia.