Universidad de Chile señalado por un doble contrato en el que se involucra a Cachila Arias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fútbol chileno se sacudió en estos días tras una supuesta doble firma de contratos. El primer club vinculado con estas irregularidades administrativas fue Deportes Melipilla, pero tras este saltó al problema la Universidad de Chile.



Fue este martes que Juan Cristóbal Guarello, un periodista de Radio ADN señaló que Ramón Arias era uno de esos futbolistas, cuestión que podría llevar a que el club pierda la categoría y sea desafiliado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

"Yo hablé con el representante, con él hable. ¿Cuál es el problema? Ramón Arias arregló por una plata con la U, tengo ese WhatsApp, luego el contrato era más de un 50 por ciento más bajo de la plata que había arreglado. O sea, lo que entró, lo que se liquida en la ANFP, es un 50% más bajo de lo que él había arreglado. Y para compensar le arrendaron el pase, pero ese contrato no está ingresado en la ANFP. Esa plata no está en la liquidación de sueldo, eran tres pagos de cifra 'X', no voy a hablar de cuánto gana el jugador”, sostuvo Guarello.



“Ya que se reveló el nombre del jugador, acá tengo el contrato… acá tengo el anexo de contrato. Acá tengo el contrato que recepcionó la ANFP, y acá tengo las liquidaciones del jugador, Cachila Arias”, dijo.

Tras lo expresado por el periodista, el Cachila, quien finaliza su contrato este mes y al parecer no renovará, rompió el silencio a través de Twitter y sostuvo: "Hola buenas tardes, quiero aclarar que no tengo conocimiento absoluto de lo que se está diciendo. Tampoco tengo representante ni Agente FIFA hace un año".



"Hago esto porque quiero que mi nombre quede separado de cualquier conflicto", añadió sobre el supuesto doble contrato, lo que significa que el segundo acuerdo con el jugador no se presenta a la Federación, pero este recibe el dinero de ambos.

Hola buenas tardes, quiero aclarar que no tengo conocimiento absoluto de lo que se está diciendo.

Tampoco tengo representante ni Agente FIFA hace un año.



Hago esto porque quiero que mi nombre quede separado de cualquier conflicto. — Ramon Arias (@Cachila_Arias) December 21, 2021

Pero no solo el uruguayo lo negó, Azul Azul, entidad que representa al club, se sumó a desmentirlo en un comunicado: "Cabe tener presente que cuando un club adquiere a título temporal o definitivo los Derechos Federativos y/o Económicos de un jugador, no tiene la obligación de inscribir el contrato de cesión respectivo ante la ANFP. Lo anterior no implica, sin embargo, que dicha operación no sea pública, en la medida en la que cada uno de los pagos realizados al jugador o a la entidad vendedora quede debidamente registrado como un egreso en sus respectivos Estados Financieros, Memorias y Balances".



"Clarificado lo anterior, es fundamental tener presente que la compraventa de los Derechos Federativos y Económicos es una operación diametralmente diferente a la de los 'dobles contratos' o pagos en negro, que dicen relación con los contratos de trabajo de un determinado jugador (...) Resulta evidente que el hecho de pagar sumas derivadas de la compra de Derechos Federativos y Económicos en nada dice relación con la situación de los dobles contratos, la cual tiene una naturaleza fraudulenta, soterrada y antirreglamentaria", agregó la concesionaria, desmintiendo el hecho de haber cometido una infracción.

Pero ambas declaraciones estuvieron lejos de convencer al periodista, Guarello arremetió nuevamente este miércoles. “Con respecto a lo de ayer (Ramón Arias), una cosa es que te quiten piso a ti que eres periodista, que no eres del palo o el lote, pero otra cosa es apuñalar a las personas que mandaste a armar este embrollo. Uno: los contratos mostrados acá son todos reales, tanto así que fueron presentados a la ANFP en la denuncia contra Universidad de Chile, fueron aceptados por la ANFP y están en estudio por la ANFP”, sostuvo.

Previo al escándalo la U de Chile se había salvado de perder la categoría gracias a un doblete de él mismo jugador de este embrollo ante Unión La Calera. En caso de que se confirme el descenso, Santiago Wanderers podrá volver a Primera. En el caso de Melipilla, la ANFP tomará una decisión este jueves, mientras aún no hay nada concreto sobre los Azules.